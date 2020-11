Ander Mirambell, séptimo y octavo en la doble cita de la Copa de Europa de Winterberg

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de skeleton Ander Mirambell logró la séptima y octava posición en la doble cita de la Copa de Europa celebrada en el circuito alemán de Winterberg, su primera cita internacional de la temporada, donde ha igualado sus mejores registros en esta competición.

Mirambell, que compitió con molestias en el pubis, fue de menos a más y tras conseguir la octava plaza mejoró una posición en la segunda manga. "No sabía si podría llegar a competir por el dolor, pero lo más fácil hubiese sido darme de baja en la carrera", indicó el barcelonés.

"El pilotaje ha sido el mejor que he hecho en este circuito, lo que me ha permitido coger más de 132km/h, la cuarta velocidad punta de la jornada, algo que me hecho subir en la clasificación hasta el sexto lugar y una felicitación por parte de muchos compañeros", añadió Mirambell, que concluyó con la séptima posición tras la suma de los dos resultados.

"Estoy muy contento por el rendimiento y por el reto, ya que al levantarme hoy tenía la duda de no bajar o intentar dar lo mejor de mí mismo. Al final hemos dado la cara sin poder empujar y tan sólo nos han superado equipos con un gran presupuesto en este deporte, como Alemania o Gran Bretaña", sentenció Mirambell, que valorará en las próximas horas su participación en la Copa del Mundo de Innsbruck (Austria) de la próxima semana según la evolución de la lesión.