Andrew Parsons: "Entiendo la frustración de Elena Congost, hay que aprender"

El presidente del Comité Paralímpico Internacional (CPI), lamentó este martes lo sucedido con la atleta española Elena Congost y su descalificación en Paris 2024 cuando había ganado el bronce en el maratón para deportistas con discapacidad visual y, aunque entendía la "frustración" de la catalana, resaltó que hay que respetar una norma que seguramente se revisará y que comprende que haya podido perjudicar la imagen del movimiento porque se trata más de "algo emocional".

"Me gustaría lamentar lo que pasó. Elena intentó ayudar a su compañero, no cumplió una regla y fue descalificada. Entiendo su frustración, pero somos una entidad deportiva y tenemos nuestras federaciones, en este caso World Para Athletics, que tienen sus reglas. Hay que aprender, World Para Athletics revisa sus reglas y lo que pasó va a servir de ejemplo porque es evidente que Elena no intentó obtener ninguna ventaja", señaló Parsons en rueda de prensa en Madrid, ciudad que ha visitado estos días.

El dirigente dejó claro que en su organismo este tema está "cerrado" y que la catalana está "en su derecho" de buscar "otros medios legales" como está haciendo. "No hay una reacción negativa a estos desde el CPI, otros atletas ya lo han hecho, pero dentro del ámbito deportivo está cerrado", reiteró.

"Yo le ofrezco mi solidaridad y estoy contento porque el CPE ha decidido darle una beca como si hubiese ganado una medalla, eso es mucha sensibilidad para minimizar el impacto", añadió el brasileño que recordó que desde su organismo no quieren ni deben "interferir" y que su deseo es que "ningún otro deportista pase por la misma situación".

Además, no cree que haya "perjudicado la imagen" del movimiento. "Esto ocurre en el deporte. Los deportistas pasan por momentos negativos por las reglas o situaciones excepcionales, y lo que le pasó fue excepcional. Si eso hace que la gente nos mire de modo negativo lo entiendo porque es algo emocional, pero es cumplir con las reglas", expresó.

Y es que Parsons insistió en este aspecto del respeto a la norma y que lo lamentaba más por la atleta española que "por cualquier simbología" de una atleta con discapacidad ayudando a una persona sin discapacidad. "El maratón es un evento muy particular, dificilísimo y estuvo cerca de ganar medalla. Lo que me preocupa más es evitar que otros atletas pasen por la misma frustración que Elena, mi preocupación es más por Elena como ser humano", subrayó.

Junto a Parsons compareció también el presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Alberto Durán, que recalcó que respetan la norma, pero que esta había tenido "una consecuencia injusta". "No es que sea injusta, es que nadie preveía cuando la hizo que se pudiera dar esa circunstancia", puntualizó.

"Las normas no son permanentes, lo son hasta que aparecen circunstancias que no preveían. En ese escenario de revisión creo que lo de Elena va a suponer que pueda ser revisada, no sabemos en qué sentido. Como fue una consecuencia injusta, Elena acudirá a la vía judicial y como Comité lo tenemos que respetar", añadió.

Sí le gustaría "como presidente del CPE" que la atleta española "gane más medallas". "Por eso le hemos dado instrumentos de apoyo para que siga compitiendo y pueda ganar más. Ojalá gane la de París, pero entiendo que las normas deben ser aplicadas. Ojalá se revise esa norma y se mejore porque no preveía todas las situaciones, es tan clara y taxativa que peca de injusta porque hasta que no ha sucedido esto nadie la puso en cuestión. Lo sucedido con Elena ha servido mucho en la sociedad para hablar de valores y de que hay cambiar cosas", sentenció Durán.