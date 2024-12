Parsons: "El nuevo proceso para elegir sede de unos Juegos es una nueva oportunidad para España y Madrid"

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Paralímpico Internacional (CPI), Andrew Parsons, afirmó este martes que su visita a España y a Madrid era "un momento muy especial" y elogió el trabajo que hace el Comité Paralímpico Español (CPE) y el país para la inclusión de las personas con discapacidad, al tiempo que destacó que el nuevo proceso para elegir una sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos "ofrece una nueva oportunidad" a la capital y que "España es un ejemplo para muchos países".

"Es un momento muy especial visitar España tras un momento especial como los Juegos de París, los mejores de la historia y con una Ceremonia de Apertura fue el momento de dar el mensaje al mundo de lo que queremos con los Juegos Paralímpicos y la revolución de la inclusión fue el modo de expresar nuestro objetivo de cambiar el mundo en un lugar mas inclusivo para todos, pero sobre todo para las personas con discapacidad", señaló Parsons en rueda de prensa acompañado por el presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Alberto Durán.

El brasileño recalcó que "por primera vez en la historia todo el mundo tuvo virtualmente acceso" al evento y que el "legado en Francia fue increíble". "Pero este impacto no debe permanecer ni en el país ni en la ciudad anfitriona, lo debe tener Japón, Guatemala o Botswana, que sea impacto no sólo local", advirtió.

El dirigente calificó de "magnífica" la participación de España con figuras como Ricardo Ten que le dio "un abrazo que no tiene precio" pese a que el valenciano estaba sudado y él ataviado con un traje, o Teresa Perales. "Tenemos a nuestra Michael Phelps paralímpica, que además de leyenda, es una persona magnífica y la prueba de que las personas con discapacidad pueden estar en todos los escenarios, también en la moda", apuntó de la aragonesa.

Su paso por España lo ha aprovechado para ver "el cambio de liderazgo" del CPE con la llegada de Alberto Durán como suceso de "un dirigente fantástico y que ha hecho todo en este país por el movimiento y por las personas con discapacidad" como Miguel Carballeda. "Es un momento muy importante, los cambios siempre son importantes, sirven de reflexión, para ver qué mantener o qué hacer nuevo", resaltó.

En este sentido, reconoció que "una de las cosas" que le ha comentado Durán es que quiere dar "un nuevo impulso en la participación internacional". "España quiere ser socio de CPI a nivel global y lo recibimos de manera muy positiva. Cuando vine en 2022 ya dije que es uno de los comités más influyentes del mundo por su eficacia, sus iniciativas y las cosas que hace en muchos ámbitos", manifestó Parsons.

El presidente del CPI elogió el trabajo del organismo con los patrocinadores, con los que mantuvo una reunión el lunes donde encontró "una energía increíble". "Se consideran Familia Paralímpica y eso es un esfuerzo a largo plazo. El Plan ADOP es un ejemplo, muy pocos en el mundo tienen algo igual y por eso he invitado al CPE para compartir esta experiencia con todos los comités", apuntó.

"España tiene un nivel económico y social, pero el modelo y las estrategias de cómo se conformó este plan son increíbles. Creo que tiene cuatro aseguradoras y no se ven compitiendo, se ven como parte de la Familia. Me he encontrado con algunos de estos patrocinadores en Juegos y son siempre de los más entusiasmados con el deporte, pero hacen otras cosas como los Juegos Inclusivos", añadió al respecto.

El mandatario, que tuvo un recuerdo para las víctimas de la DANA de finales de octubre, explicó que ha tenido "una agenda larga" en esta visita, donde se ha reunido con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, con los que habló de "muchas cosas".

Así, debatieron sobre "el papel del Movimiento Paralímpico en la sociedad española, de proyectos del CPE, de atraer eventos, no sólo deportivos", y también de "la participación de Madrid como candidata" a acoger unos Juegos, sobre todo a los responsables de la capital. "Les expliqué como se ha cambiado el proceso de elección. Yo soy parte de la comisión para futuros Juegos y este nuevo proceso ofrece una nueva oportunidad para España y Madrid", advirtió.

Parsons recordó que formó parte de la Comisión de Evaluación para la edición de 2020, donde Madrid competía con Tokio y Estambul, y que ya entonces le impresionó el proyecto de la ciudad "en términos de infraestructura y de visión muy potente". "Me hicieron preguntas, pero no se habló de finalización porque no es una decisión que se toma así de repente, pero creo que recibieron muy bien la información del nuevo proceso", celebró.

"El proceso trata ahora de un diálogo constante para que las ciudades puedan fortalecer sus candidaturas y que no sean carreras entre aspirantes, invirtiendo dinero y compitiendo, es un proceso más razonable en inversión financiera", detalló el dirigente brasileño.

"PEDRO SÁNCHEZ NO NOS VE SÓLO COMO UN MOVIMIENTO DEPORTIVO"

Además, entiende que "exista frustración" después de los tres intentos fallidos para 2012, 2016 y 2020. "Una ciudad como Madrid y un país como España deben ambicionar lo máximo. Barcelona'92 fue muy importante y aquellos Juegos y los de Londres de 2012 nos llevaron a otro nivel y ayudaron a llegar a París. Tenemos muy buenos recuerdos de España, no sé si influencié para que se lancen, pero me pareció importante darles más información", sentenció.

También conversó con Pedro Sánchez, el cual "estaba muy bien informado". "Sabía de qué hablaba y sabe dónde queremos llegar, no nos ve sólo como un movimiento deportivo. Hablamos de oportunidades de futuro", declaró sobre el encuentro en La Moncloa. "Le agradecí que fuese a París y hablamos de eventos internacionales y de la voluntad de España de estar más participativo también en el nivel estratégico", ahondó.

Además, de disfrutar de "un partidazo" el pasado domingo entre el Ilunion y el Amiab Albacete de la final de la Supercopa de España de baloncesto en silla de ruedas, se refirió a "reunión importante" con las federaciones deportivas. "Es un momento de cambio en el CPI en el que estamos transfiriendo la gobernanza de los deportes para dedicarnos a nuestro rol como organización paraguas", remarcó.

"Los Juegos Paralímpicos son la plataforma más fuerte para influenciar al mundo, son un ejemplo e inspiran a todo el mundo, pero no queremos que no sea sólo en el deporte sino en el mercado laboral o el emprendimiento, y para ello hay que quitar todas las barreras. En España nos parece que esta relación es muy fuerte y el trabajo del Grupo Social ONCE hace que tenga un nivel de inclusión y accesibilidad muy alto y diferente de otros países. España hace muchas cosas y es un ejemplo para muchos países", admitió Parsons.