Aner Aróstegui se proclama ganador del Campeonato de España de Promesas Paralímpicas de Atletismo

Imagen del podio del Campeonato de España de Promesas Paralímpicas de Atletismo 2026 - CPE

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Aner Aróstegui, Rubén Juan y Rafael Perales subieron al podio absoluto del Campeonato de España de Promesas Paralímpicas de Atletismo 2026, disputado en la Pista de Atletismo Daniel Plaza de Torrevieja (Alicante) entre el 18 y el 19 de abril, según informó este lunes el Comité Paralímpico Español (CPE).

La clasificación absoluta la encabezó Aner Aróstegui, mediofondista vasco de 17 años con discapacidad visual por su resultado en los 400 metros T13, mientras que el segundo lugar lo consiguió el lanzador y velocista andaluz de 16 años con discapacidad visual Rubén Juan, por su marca en el lanzamiento de peso F13, y el tercero, el velocista valenciano Rafael Perales, también de 16 años y con discapacidad visual, por su tiempo en el 100 m T12.

En total, en la pista de Torrevieja participaron 70 deportistas, repartidos entre 42 chicos y 28 chicas, con un 41 con discapacidad visual, 13 con parálisis cerebral; 12 con discapacidad intelectual y tres con discapacidad física.

Este evento fue organizado de manera conjunta por el CPE y las Federaciones Españolas de Deportes para Ciegos (FEDC), Personas con Discapacidad Física (FEDDF), Discapacidad Intelectual (FEDDI) y Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC), y con la colaboración del Ayuntamiento de Torrevieja y de la Federació Valenciana d'Esports Adaptats.

El Campeonato, que se disputa de manera anual, tiene como objetivo dar la oportunidad de competir y demostrar sus capacidades a los deportistas más jóvenes y, además, de detectar a los atletas con más talento y proyección para incorporarlos al Equipo de Promesas Paralímpicas de Atletismo de cara a conseguir un alto nivel de rendimiento a medio y largo plazo para que en un futuro sus miembros se puedan ir incorporando a la selección absoluta.