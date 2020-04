Anna Corbella participa este jueves en el VI WITL Talks at home

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La regatista Anna Corbella, la primera española en cruzar el Océano Atlántico a vela en solitario, participa este jueves (18:30 horas) en la sexta edición de las conferencias online WITL Talks at home by Andbank, impulsadas por la plataforma de contenidos 'Where is the limit? liderada por el ex CEO de GAES Antonio Gassó.

Referente de la vela oceánica, Anna Corbella es una de las únicas 3 mujeres en todo el mundo, junto con Ellen Macarthur y Dee Caffari, que han logrado completar en dos ocasiones la vuelta al mundo a dos sin escalas.

A lo largo de las más de 25.000 millas alrededor del mundo, compartiendo habitáculo con tan solo otra persona en un espacio de menos de 12 metros cuadrados y navegando en los océanos más hostiles, Corbella compartirá las estrategias que pueden ayudar a la población en estas semanas de confinamiento por la COVID-19.

Junto a Corbella, también intervendrán la dietista-nutricionista Carla Zaplana, especializada en una alimentación basada en ingredientes de origen vegetal y creadora de la filosofía 'Come limpio'; la atleta de ultradistancia en montaña Maigua Ojeda, entrenadora titulada, guía de montaña y creadora del movimiento 'Somos Lobxs'; y el ultramaratoniano y conferenciante argentino Sebastián Armenault, quien a través de su ONG "1 km 1 sonrisa" por cada kilómetro que recorre hace donaciones solidarias a hospitales, escuelas, geriátricos y comedores.

La participación en el VI WITL Talks at home es gratuita, pero para poder conectarse en 'streaming' y poder seguir la charla online es necesario registrarse previamente en la web.