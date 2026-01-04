Anthony Joshua reaparece tras su accidente de coche en Nigeria

LONDRES, 4 Ene. (dpa/EP) -

El boxeador británico Anthony Joshua ha reaparecido en redes sociales por primera vez tras el accidente de coche sufrido en Nigeria, en el que resultó herido y en el que murieron dos de sus amigos cercanos y miembros de su equipo.

Sina Ghami y Latif 'Latz' Ayodele murieron después de que el vehículo en el que viajaban junto a Joshua chocara el lunes contra un camión parado en una carretera principal cerca de Lagos.

Joshua fue trasladado al hospital antes de ser dado de alta el miércoles, y ha volado de regreso al Reino Unido antes de los funerales de Ghami, su entrenador de fuerza y acondicionamiento, y Ayodele, uno de sus preparadores físicos.

El domingo, el exbicampeón del mundo unificado de los pesos pesados publicó dos imágenes en Instagram y X, sentado junto a su madre y otras tres mujeres, una de las cuales sujetaba una fotografía de Ghami. El título de la publicación era 'My Brothers Keeper' -El guardián de mis hermanos-.

El viernes, la Comandancia de Policía del estado de Ogun confirmó que Adeniyi Mobolaji Kayode, que conducía el coche con Joshua como pasajero, había sido acusado por el accidente ante el Tribunal de Magistrados de Sagamu.

Joshua, nacido en Watford de padres nigerianos, se encontraba de vacaciones en el país africano tras su victoria por 'nocaut' en el sexto asalto sobre el youtuber convertido en boxeador Jake Paul el 19 de diciembre en Miami (Estados Unidos).