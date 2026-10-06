Marta García, Adriana Rodríguez y Anton Shuhalieiev no consiguen pelear por las medallas en el Mundial de Judo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegación española presente en los Campeonatos del Mundo de Judo que se están disputando en Bakú, Azeirbayán, no pudo sumar nuevas medallas después de que Marta García y Adriana Rodríguez, en -57 kilos, y Anton Shuhalieiev, en -73, no pudieran meterse en las rondas finales.

De los tres judocas, la que más lejos llegó fue Marta García, que cayó eliminada en la tercera ronda. La española se impuso a la neerlandesa Shannon van de Meeberg y a la húngara Luca Veg, pero no pudo con la alemana Seija Ballhausen el combate que le daba el pase a cuartos de final y que al menos le aseguraba una repesca.

También en -57 kilos, también compitió su compañera Adriana Rodríguez, que tras imponerse en su primer combate a la rusa Olga Mukhina, cayó en el segundo ante la serbia Marica Perisic, que se colgó un de los dos bronces en un peso que coronó a la japonesa Akari Mori.

Por otro lado, en los -73 kilos masculinos, el español Anton Shuhalieiev fue eliminado de este Campeonato del Mundo a las primeras de cambio después de perder contra el judoca mongol Uranbayar Odgerel.