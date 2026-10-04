Laura Martínez, Eva Pérez y Luis Barroso caen en sus primeros combates en el Mundial de Bakú

Archivo - Laura Martínez - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las españolas Laura Martínez y Eva Pérez han caído este domingo en sus primeros combates en la categoría de -48 kilos y del Mundial de judo, que se disputa en Bakú hasta el próximo domingo y que supone el inicio del ciclo olímpico de Los Ángeles 2028, y se han despedido de sus opciones de medalla, mientras que Luis Barroso ha quedado eliminado en segunda ronda en -60 kilos.

La madrileña, bronce en el Campeonato del Mundo de Budapest 2025 y también medallista de bronce en los Europeos de 2023 y 2026, cedió en su estreno en la cita mundialista por 'ippon' ante la campeona de los pasados Juegos Mediterráneos, la turca Tugce Beder. Mientras, en el mismo peso, Pérez se despidió de sus esperanzas de presea en segunda ronda, donde cortó su camino la también turca Merve Azak.

Tampoco superó su segundo combate en la categoría de -60 kilos el talaverano Luis Barroso, que después de deshacerse del húngaro Csanad Geczko en su estreno sucumbió posteriormente ante el subcampeón olímpico en Tokyo 2020, el taiwanés Yung Wei Yang.

España acude a la capital de Azerbaiyán con 15 judocas, nueve mujeres y seis hombres. Además de los tres representantes de este domingo, también compiten en la cita Ayumi Leiva y Ariane Toro (-52 kilos), Marta García y Adriana Rodríguez (-57 kilos), Laura Vázquez y Arieal Franchel Sánchez (-63 kilos) y Ai Tsunoda (-70 kilos), entre las mujeres; y David García (-66 kilos), Niko Sherazadishvili (-100 kilos), Adrián Nieto (-66 kilos), Anton Shuhalieiev (-73 kilos) y Aharón Santamaría (-90 kilos), entre los hombres.