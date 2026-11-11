Arranca la 15ª edición del Proyecto FER: "Todo sueño exige un salto"

Archivo - La Fundación Trinidad Alfonso lanza las ayudas FER 2026 para "alimentar los sueños" de los deportistas valencianos - FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 15ª edición del Proyecto FER, programa impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso, renovó su imagen y lanzó este miércoles su nuevo lema: "Todo sueño exige un salto".

FER (Foment d'Esportistes amb Reptes) es una iniciativa, llevada a cabo desde 2013 por la entidad presidida por el empresario Juan Roig, que concede apoyo económico y promoción social a deportistas de la Comunitat Valenciana. El Proyecto FER 2027 también podrá acoger a deportistas no nacidos en territorio valenciano.

El principal requisito que han de cumplir los aspirantes a formar parte de este colectivo es practicar deportes o modalidades que integren el calendario de competiciones de los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano.

El plazo de presentación de las solicitudes para formar parte del FER 2027 estará abierto desde este miércoles y hasta el martes 15 de diciembre. "El eslogan acuñado para la puesta en marcha de esta nueva edición invoca a los futuros embajadores FER a dar un paso adelante para conseguir grandes metas", dice la nota oficial.

Al igual que ocurre desde su nacimiento, los deportistas del FER 2025 podrán integrarse en tres categorías: 'Élite', formada por deportistas de alto nivel internacional y con una ayuda que oscilará entre los 12.000 y los 16.000 euros; 'Promesas', cuya edad máxima es 25 años y percibirán una cuantía que irá desde los 6.000 hasta los 8.000 euros; y 'Vivero', que acoge a los deportistas más jóvenes (de los 15 a los 21 años), que percibirán 2.000 euros, mientras que los componentes de 'Vivero +' recibirán 3.000 euros.

Cabe recordar que, durante las 14 ediciones anteriores, el Proyecto FER ha concedido cerca de 1.500 becas y ha acogido a más de 500 deportistas, lo que ha supuesto una inversión de más de 13 millones de euros por parte del presidente Juan Roig.

"Encaramos ya el momento de la verdad para aquellos deportistas con aspiraciones de llegar a Los Ángeles 2028. Para la Fundación, sigue siendo muy reconfortante acompañar a un grupo tan selecto y distinguido de deportistas. Y no sólo a los más consagrados, que forman parte de la élite nacional e internacional", comenta el director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez.

"También nos motiva apoyar a los más jóvenes. No hay mayor satisfacción que recibir a un deportista con apenas 15 años y que, gracias, en parte, a nuestro apoyo, vaya creciendo hasta llegar a disputar los grandes eventos internacionales en categoría absoluta. A todos nuestros deportistas, les decimos que 'todo sueño exige un salto'. Para alcanzar un gran logro, hay que dar un paso adelante y hay que demostrar convicción en conseguirlo", termina.