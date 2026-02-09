La Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026 impulsará acciones sociales, educativas, inclusivas y sostenibles

La Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026 impulsará un programa de acciones sociales, educativas, inclusivas y sostenibles. - AUDI FIS SKI WORLD CUP ANDORRA 2026

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La organización de la Copa del Mundo femenina de esquí alpino en Andorra, la Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026, ha diseñado un programa de acciones inclusivas, educativas y solidarias vinculadas al evento, que se disputará del 27 de febrero al 1 de marzo, con el objetivo de involucrar y acercar la nieve y la montaña a todos los colectivos.

El Comité Organizador de la Copa del Mundo de esquí alpino pretende con estas propuestas que se extienden antes, durante y después del evento para reforzar su compromiso de responsabilidad social "poniendo el deporte al servicio de la cohesión social, la inclusión y la igualdad de oportunidades, y generando un impacto positivo y duradero en el territorio".

La voluntad es convertir la accesibilidad y la inclusión en los nuevos estándares de excelencia para todos los eventos. Una de las actividades destacadas es la que llevará a cabo la Cruz Roja Andorrana, que estará presente en el World Cup Village con una iniciativa para concienciar al público asistente sobre la importancia de la autoprotección y los primeros auxilios ante situaciones de emergencia en la montaña.

A partir de la escenificación de tres posibles accidentes o situaciones de peligro, los usuarios tendrán que proponer soluciones a través de un juego interactivo con obsequio final. La actividad, titulada '¿Y tú qué harías?', se llevará a cabo los tres días de competición.

Para Jordi Ribes, director de la Cruz de Roja Andorrana, es un "orgullo" poder colaborar en un evento como la Copa del Mundo. "Es una gran oportunidad para acercar los primeros auxilios a la población de una manera sencilla, práctica y pensada para todos los públicos", manifestó.

Asimismo, la Fundación Privada Nuestra Señora de Meritxell también tendrá un espacio en el 'village' de la Copa del Mundo en el que organizará una actividad solidaria y el 25% por ciento de la recaudación de las entradas para ver las pruebas desde la grada se destinará a la Associación de Transplantados y Donantes de Andorra (ATIDA).

En la fase previa, el pasado 3 de enero tuvo lugar una bajada de lucecitas especial con la participación de niños con autismo, una iniciativa impulsada con la colaboración de la Asociación del Trastorno del Espectro del Autismo de Andorra (AUTEA) e Hi arribarem!, destinada a reforzar el papel del deporte como herramienta de integración.

El 21 de febrero Hi arribarem! y Special Olympics participarán en una nueva bajada de lucecitas especial, una jornada pensada para acercar la nieve a niños con discapacidad y fomentar los valores de la igualdad, la accesibilidad y la convivencia.

Finalizada la Copa del Mundo, el 25 de marzo se celebrará una nueva jornada con actividades de nieve adaptadas, en colaboración con el proyecto Aula Inclusiva, impulsado por el Govern de Andorra.

DEL CLICK A LA GRADA

Para implicar a niños y jóvenes en el evento, se ha llevado a cabo una acción educativa en las escuelas de Canillo para dar a conocer la Copa del Mundo desde una perspectiva geográfica, histórica y deportiva, que culminará con la vivencia en directo de un día de competición, el viernes 27 de febrero.

Este año un grupo de alumnos de la Escuela Andorrana de Bachillerato participará en un proyecto de Participación, Actuación y Servicio (PAS) orientado a analizar la experiencia de usuario de la Copa del Mundo femenina de esquí alpino para verificar si el evento cumple con los principios de la accesibilidad universal.

El equipo de trabajo realizará una evaluación tanto de los canales digitales como de las instalaciones, mediante una visita previa y la observación directa durante las jornadas de competición. Este análisis se hará acompañando a personas con movilidad reducida o discapacidad sensorial, entre otros perfiles.

El proyecto, bajo el título 'Del click en la grada', ofrecerá un diagnóstico del nivel de accesibilidad de la Copa del Mundo y recogerá propuestas de mejora. La accesibilidad es otra de las prioridades, con el objetivo de que todos los servicios e instalaciones estén adaptadas a todo el mundo, incluyendo a las personas con discapacidad.

Así, la web oficial de Copa del Mundo es accesible digitalmente y permite ser personalizada según las necesidades del usuario. Sobre el terreno, la señalización y materiales comunicativos incorporan códigos QR que transmiten información en lenguaje de signos, y se dispone de recorridos adaptados para llegar a las zonas de público y servicio de acompañamiento para personas con movilidad reducida.

EVENTOS CIEN POR CIEN DESCARBONIZADOS

Otro de los valores que el Comité Organizador potencia es el de la sostenibilidad y respeto por el medio ambiente. El objetivo es conseguir, en un futuro próximo, que las competiciones sean eventos totalmente descarbonizados.

En este sentido, durante las Finales de la Copa del Mundo 2023 ya se logró una reducción del 19,4 por ciento en relación con las emisiones de CO2 emitidas durante las Finales de 2019; y en la Copa del Mundo de 2024, se consiguió una disminución adicional del 32 por ciento respecto a 2023, con compensación en proyectos de ámbito nacional.

Para conseguir estas reducciones, cabe destacar el uso de energía 100% renovable gracias al sello Luz Verde de FEDA, pero también todas las acciones de reutilización de materiales y de reducción de residuos, así como medidas para aumentar la eficiencia y la autoproducción de energía renovable.

En materia de nieve de cultivo, año tras año se optimiza la producción con cañones más eficientes y con políticas de uso responsable del agua y la electricidad gracias a los sistemas de mapeo GPS, y de las previsiones meteorológicas y estudios hidrogeológicos.

Además, el equipo de Copa del Mundo impulsa la movilidad limpia, promocionando el transporte público, el uso compartido de vehículos y la movilidad eléctrica, y pone en valor los productores de km 0. Este año también se han introducido novedades en la recogida de datos sobre los desplazamientos de los equipos de las corredoras para calcular la huella de carbono de forma más precisa.

Con este conjunto de iniciativas, el proyecto de Copa del Mundo quiere ir más allá de la competición deportiva y consolidarse como evento capaz de generar un legado social y que sea sostenible para el territorio.