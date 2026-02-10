Audrey Pascual cierra con dos platas y el Globo de Cristal de Gigante la Copa del Mundo de Esquí Paralímpico

La española Audrey Pascual posa con su Globo de Cristal de Gigante de la Copa del Mundo 25-26 - JAIME HERNÁNDEZ

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora española Audrey Pascual concluyó este martes su participación en la Copa del Mundo de Esquí Paralímpico 2025-2026 con dos nuevas medallas de plata en la cita final disputada en la localidad suiza de Veysonnaz y muy cerca de conseguir el Globo de Cristal de la general del circuito.

La joven deportista madrileña de 21 años completó su exitosa campaña en la Copa del Mundo con un total de 15 metales en la categoría de esquiadoras que compiten sentadas, con el Globo de Cristal de Gigante. Además, por muy poco no se coronó como la mejor a nivel global, honor que le correspondió finalmente a su gran rival, la alemana Anna-Lena Forster.

La germana le privó por apenas 20 puntos el triunfo en la general de la Copa del Mundo gracias a que en Veysonnaz se impuso en las dos pruebas que hubo, un gigante y un eslalon, por delante de Pascual. El lunes, Forster aventajó en casi dos segundos a la española en el gigante, mientras que el martes dominó con mayor margen, más de diez segundos.

De todos modos, la esquiadora madrileña de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) y la Fundación También cerró la temporada como la mejor en las disciplinas de gigante, descenso y supergigante, un acicate para su debut dentro de unas semanas en sus primeros Juegos Paralímpicos de Invierno. Sin embargo, al no haber el número mínimo de participantes (6), no recibió el correspondiente Globo de Cristal de descenso y supergigante sino una medalla, mientras que en eslalon concluyó en tercera posición.

Además, la última prueba del año en la Copa del Mundo trajo también buenas noticias para la leonesa María Martín-Granizo, que sumó sus primeras medallas en este circuito en la categoría de deportistas que compiten de pie al ganar sendos bronces en el gigante y en el eslalon, un buen refuerzo también de cara a su debut en los Juegos Olímpicos.

En Veysonnaz compitieron otras tres españoles como Úrsula Pueyo, que no pudo acabar en el eslalon de deportistas que compiten de pie, Alejandra Requesens, que concluyó cuarta en esta modalidad en esquiadoras con discapacidad visual, categoría en la que Iker Blasco fue noveno y sexto.