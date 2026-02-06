Audrey Pascual suma dos oros en descenso en Tignes y se pone al frente de la general de la Copa del Mundo

Archivo - La esquiadora española Audrey Pascual en una foto de archivo - FEDDF - Archivo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora española Audrey Pascual se puso al frente de la Copa del Mundo de Esquí Paralímpico después de sumar dos medallas de oro en sendos descensos en la cita celebrada entre el miércoles y este viernes en la estación francesa de Tignes.

La joven de 21 años ya acumula un total de 13 metales en esta temporada en el principal circuito y estas dos últimas le permiten ponerse al frente de la general global del Globo de Cristal, aprovechado que en esta cita no compitió su principal rival, la alemana Anna-Lena Forster.

Y es que esta prueba en Tignes fue un tanto anómala ya que Pascual, del equipo de la RFEDI y de la Fundación También, sólo tuvo una rival contra la que competir, la neerlandesa Barbara van Bergen, a la que superó en los dos descensos, mientras que el supergigante que cerraba esta Copa del Mundo este viernes fue cancelado.

Pese a ello, los resultados auparon a la española al frente de la general de la Copa del Mundo con 1.390 puntos, tan sólo 20 más que Forster a la espera de la prueba final del circuito en la localidad de Veysonnaz de la semana que viene (9 y 10 de febrero) y que constará de un gigante y un eslalon.