Audrey Pascual suma un nuevo podio en la Copa del Mundo de Esquí Paralímpico

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora española Audrey Pascual continúa dando buenas sensaciones de cara a los Juegos Paralímpicos de Invierno del año que viene en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) y sumó un nuevo podio en la cita de la Copa del Mundo disputa este martes y miércoles en la estación italiana de Santa Caterina.

La joven deportista madrileña de 21 años afrontaba en este escenario su segunda cita del circuito en la categoría de deportistas sentadas después de haber brillado la semana pasada en Austria con tres medallas de oro, dos en la modalidad de Supergigante y otra en la de Combinada. Esta vez, el evento en Santa Caterina constaba de dos descensos, que fueron dispares para Pascual.

Así, en el primero del martes, estuvo lejos de las mejores y sólo pudo ser cuarta, a más de tres segundos de la ganadora, la alemana Anna-Lena Forster y a dos del podio, pero se rehizo 24 horas después con un gran segundo puesto que pudo haber sido incluso mejor.

La esquiadora española rayó esta vez a un gran nivel para librar un gran mano a mano con Forster, sobre todo tras recuperarse de un flojo segundo sector de la prueba. De ahí, la madrileña salió quinta, pero fue recortando y fue la mejor en la parte final para remontar a casi todas salvo a la alemana, que con un crono de 1:17.97 se impuso por tan sólo cuatro centésimas (1:18.01).