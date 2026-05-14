AXA celebra "el resultado intangible" de su Programa de Promesas Paralímpicas de Natación

Foto de familia tras la presentación en Málaga del Campeonato de España de AXA de Natación de Promesas Paralímpicas 2026 - COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Ciudad Deportiva Carranque Javier Imbroda de Málaga será el escenario los días 16 y 17 de mayo del Campeonato de España AXA de Promesas Paralímpicas de Natación, una cita que este año adquiere un carácter especialmente simbólico al coincidir con el 15º aniversario del Programa de Promesas AXA, cuyo éxito celebra la aseguradora, feliz por haber obtenido un "resultado intangible".

La competición se presentó este jueves en la capital costasoleña con la Daniel Pérez, director general de Deporte del Ayuntamiento de Málaga; Carlos García, delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en la provincia de Málaga; Francisco Botía, director general del Comité Paralímpico Español (CPE); María José Ballestero, gerente de la Fundación AXA; Julián Rebollo, presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido, y de la nadadora paralímpica Nuria Marquès.

Para María José Ballestero, el balance estos 15 de años de apoyo al programa para sacar nuevos nadadores ha sido un éxito como demuestra que "un total de 59 nadadores han formado parte del equipo paralímpico español". "La mayoría ha competido internacionalmente y 21 han llegado ya incluso a los Juegos Paralímpicos, seis de ellos con medallas", remarcó en declaraciones facilitadas por el CPE.

La directiva también enfatizó el "resultado intangible" del proyecto, destacando el "grandísimo ejemplo de esfuerzo y superación que suponen estos deportistas", que representan un "orgullo" para su compañía y que les animan a "seguir aunando fuerzas para potenciar la natación paralímpica española".

Una de las nadadoras que salió de este programa y ha tenido mucho éxito internacional Nuria Marquès, ganadora de siete medallas entre los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y París 2024 y que recordó que empezó en el Equipo de AXA "con once años" y se le abrió "un abanico de oportunidades".

"AXA me aportó una cantidad enorme de valores, como el de hacer equipo en un deporte tan individual como el mío. Estoy muy orgullosa de poder formar parte de esta familia y de dar visibilidad a esos pequeños que empiezan y que persiguen un sueño que yo aún sigo persiguiendo a día de hoy", subrayó.

Por su parte, Francisco Botía cifró en 107 deportistas, 67 chicos y 40 chicas, de entre 9 y 18 años, procedentes de 30 clubes y entidades de toda España, los que participarán en este Campeonato de España que se estructurará en tres categorías de edad (juvenil, infantil y alevín) y contará con clasificación masculina y femenina en cada una de ellas, además de la proclamación de los tres mejores nadadores absolutos.

Como sucede con la Liga AXA, los resultados se determinarán mediante el sistema multidiscapacidad, que permite que jóvenes con afectaciones físicas, intelectuales, visuales o parálisis cerebral compitan juntos, y que se lleve el triunfo quien más se acerque al récord del mundo de su clase deportiva.

El director general del CPE recordó que "la vinculación entre AXA y su Fundación con el CPE se remonta al año 2007", cuando la compañía se incorporó al Plan ADOP y comenzó a apoyar a los deportistas paralímpicos de élite en su preparación para los Juegos, y que fue en 2011 cuando crearon conjuntamente el Equipo AXA de Promesas Paralímpicas de Natación, con el objetivo de apoyar a nadadores jóvenes en su camino al alto nivel y asegurar la renovación generacional de la selección, "que sigue siendo una de las principales preocupaciones" del comité.

CELEBRAR ESTE CAMPEONATO, "UN VERDADERO ORGULLO" PARA MÁLAGA

Para Málaga, "es un verdadero orgullo que Málaga" ser la sede de ese evento. "Para ello, contamos con un escenario de altas prestaciones como es nuestro Centro Acuático, una instalación de vanguardia con acreditada experiencia en grandes eventos, plenamente preparada para la alta competición y que hoy se pone al servicio de los mejores nadadores del país", explicó Daniel Pérez.

"Este campeonato refuerza nuestra apuesta estratégica por atraer eventos de máxima relevancia que consoliden a Málaga como un referente deportivo absoluto. Tenemos el compromiso firme de potenciar nuestra ciudad como el gran epicentro de los deportes acuáticos, aprovechando no solo unas infraestructuras de élite, sino también las bondades de una capital que destaca por su excelente conectividad y su inigualable oferta cultural, gastronómica y de ocio", destacó el director general de Deporte del Ayuntamiento de la ciudad.

Carlos García, responsable de la Junta de Andalucía en el acto, señaló "la importancia que tiene para Málaga la celebración aquí de este Campeonato por traer una prueba que pone de manifiesto el esfuerzo, la igualdad de oportunidades y el futuro", y recalcó el papel de patrocinadores como AXA porque "es importante que haya empresas que hagan un esfuerzo en esa labor social y apoyen al deporte paralímpico".

Finalmente, en nombre de las federaciones participantes (Ciegos, Personas con Discapacidad Física, Personas con Discapacidad Intelectual y Personas con Parálisis Cerebral o Daño Cerebral Adquirido), habló Julián Rebollo, que recordó que "si no se trabaja la base, pocos deportistas de élite podrá tener España". "Para todos los jóvenes participantes, este Campeonato supone mucho más que una competición, es un escaparate del talento, el esfuerzo y la igualdad de oportunidades", admitió el presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido.