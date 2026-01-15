Beatriz Lérida y Marco Ozaeta recogen sus premios como ganadores de la Liga AXA en el año de su "consolidación"

Los nadadores Beatriz Lérida y Marco Ozaeta recogen en el CSD los premios como ganadores femenino y masculino de la cuarta edición de la Liga AXA de Natación 2025. - CPE

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los nadadores Beatriz Lérida y Marco Ozaeta recogieron este jueves los premios como ganadores femenino y masculino de la cuarta edición de la Liga AXA de Natación Paralímpica, ya consolidada como una "oportunidad" para desarrollar "talento y atletas de élite", y que vivirá este año su quinta edición de nuevo con siete ubicaciones.

El evento se celebró en el Consejo Superior de Deportes (CSD) y contó con la presencia del director general de la Fundación AXA, Josep Alfonso, y el del Comité Paralímpico Español (CPE), Francisco Botía, así como con los presidentes de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Intelectual, Marcos Herrero, y con Discapacidad Física, Enrique Álvarez, y con Gemma León, secretaria general de la Federación Española de Deportes para Ciegos, y Antonio Ranchal, director técnico de la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido, además de los propios galardonados.

La Liga AXA de Natación Paralímpica 2025 constó de seis pruebas puntuables disputadas en otras tantas ciudades españolas. Toni Ponce y Berta García se impusieron en febrero en Barcelona y ese mismo mes David Sánchez y Nahia Zudaire vencieron en Palma de Mallorca. En abril, Enrique Alhambra y Leyre Ortí fueron los ganadores de la etapa de Torrevieja, mientras que Marta Fernández y Miguel Luque conquistaron la victoria en Valladolid una semana más tarde.

Ya superado el Mundial de Natación de Singapur, la Liga regresó en noviembre con la prueba de Cádiz, que concluyó con los triunfos de Javier Labrador y Beatriz Lérida. Y ella misma ganó en Oviedo, acompañada en el podio por Íñigo Llopis, para cerrar esta cuarta temporada en la que hubo una participación global de 158 hombres y 119 mujeres procedentes de 60 entidades.

Tras sumar las puntuaciones de todas las etapas, los vencedores absolutos de esta cuarta edición de la Liga AXA fueron la castellano-manchega Beatriz Lérida (S9) en categoría femenina y el asturiano Marco Ozaeta (S8/SB7) en la masculina, ambos con discapacidad física.

Lérida explicó que, tras crecer en el Equipo de Promesas de AXA, la Fundación AXA ha sido su apoyo "durante toda" su carrera. "Todas las concentraciones, Campeonatos de España y las Ligas nos ayudan a tener oportunidades de competir y de hacer marcas mínimas. Estoy muy agradecida y contenta con el apoyo que nos da la Fundación AXA", agradeció.

Además, Ozaeta destacó que este triunfo "significa, no solo un reflejo de la temporada pasada, sino de todo" lo que lleva "trabajando como deportista". "Estoy muy ilusionado y contento porque España es un referente en este deporte, hacerme un hueco entre los mejores me da fuerza para seguir entrenando y ver hasta dónde puedo llegar en la natación", aseguró.

Por su parte, Josep Alfonso aplaudió unas "cifras de participación importantes" en la competición. "Hace cinco años no existía un campeonato en el que en múltiples ubicaciones pudieran competir este número de nadadores. Es una oportunidad. Ya podemos hablar de consolidación, no es una casualidad", resaltó.

"Esta Liga sigue adelante y nos permite observar los progresos, participar en competiciones internacionales, antes había una carencia", agregó Alfonso. "No se trata de hacer crecer solo a los deportistas, tanto la compañía como la Fundación también crecemos con sus resultados. Y hay un principio universal: lo que funciona no lo toques. Hay que potenciar todas las iniciativas que hacen que desarrollemos talento y atletas de élite", defendió.

Botía recordó que "para que haya medallas en el alto nivel" es necesario "impulsar el deporte base". "La existencia de colaboradores como AXA ha sido fundamental, una colaboración que viene ya desde hace 19 años. Compartimos valores, estrategias de futuro, nos ayudan a transitar este camino, con apoyo económico y creyendo en nuestras estrategias", comentó también sobre una competición que "da la oportunidad de competir en un escenario más amplio que seguro que redunda en la mejora del deporte en España".

Finalmente, Marcos Herrero remarcó que "para las federaciones la natación es una disciplina innata del deporte para personas con discapacidad". "El tener una liga en la que pueden disponer de una serie de pruebas sirve a los deportistas para prepararse y controlar sus entrenamientos de cara a la competición internacional y dar visibilidad al deporte de personas con discapacidad. El matrimonio publico-privado construye un mundo más justo y mucho mejor para todos", expresó.

En el acto, también se presentó la quinta temporada, que comienza esta misma semana y que constará de siete etapas a lo largo de todo el año. Este fin de semana, Barcelona acoge la primera parada; el 21 y 22 de febrero viaja a Palma de Mallorca; el 18 y 19 de abril, a Torrevieja; el 9 y 10 de mayo, a Valladolid; el 10 y 11 de octubre, a Madrid; el 21 y 22 de noviembre, a Cádiz; y la quinta edición se cerrará el 12 y 13 de diciembre en Oviedo.

En 2026 se mantiene en 300 euros la cuantía de los premios a los ganadores de cada etapa en las categorías masculina y femenina, así como los 500 euros destinados a los vencedores finales del circuito.