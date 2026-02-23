Beatriz Lérida y Miguel Luque, ganadores de la parada de la Liga AXA de Natación Paralímpica en Palma

Miguel Luque y Beatriz Lérida tras ganar la segunda cita de la Liga AXA de Natación Paralímpica 2026 disputada en Palma de Mallorca - CPE

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Beatriz Lérida y Miguel Luque se proclamaron este fin de semana respectivos ganadores de la segunda jornada de la Liga AXA de Natación Paralímpica 2026, disputada en las Piscinas Municipales de Son Hugo, en Palma de Mallorca, según informó este lunes el Comité Paralímpico Español (CPE).

Beatriz Lérida (CN Valdepeñas) se impuso en la categoría femenina, en el 100 espalda S9 (discapacidad física) donde consiguió una marca de 1:12.82 que le sirvió para lograr 793 puntos y hacerse con la victoria en la clasificación general por delante de Blanca Jaume (A Master Baleares) que, con un tiempo de 30.29 en el 50 espalda, consiguió 697 puntos, y Claudia Núñez (CN Voltor Balear), que sumó 655 tras parar el crono en 59.52 en el 100 libre.

En la categoría masculina, se impuso el laureado medallista paralímpico Miguel Luque (CN Barcelona), que logró 824 puntos al marcar un registro de 51.20 en el 50 braza SB3 (discapacidad física), su disciplina favorita. El segundo puesto lo compartieron Martín Santiago Gómez (Real Canoe NC) y David Sánchez Sierra (CN Pozuelo) con 764 puntos, al conseguir un tiempo de 51.24 en el 100 libre y 1:13.92 en el 100 mariposa S6 (discapacidad física), respectivamente.

Además, durante la jornada se batieron cuatro récords de España gracias a Mikel Erdozain (Erandio Baitan), en el 100 libre S2 con un tiempo de 2:55.12, Paula Sánchez (CD Mareastu), en el 200 libre S7 con una marca de 2:52.76, Alicia Arias (CN Pozuelo), integrante del Equipo AXA de Promesas Paralímpicas de Natación, en el 200 espalda S3 con un tiempo de 6:02.61, y Marta Martínez Agustín (Apascovi), en el 50 braza S15 con 50.28.

Tras la celebración de las dos primeras etapas de esta Liga AXA en Barcelona y Palma, el circuito continuará por Torrevieja (Alicante), el 18-19 de abril, Valladolid, el 9 y 10 de mayo, Madrid, el 100 y 11 de octubre, Cádiz, el 21 y 22 de noviembre, y Oviedo, el 12 y 13 de diciembre.

La competición, impulsada por la Fundación AXA, con la colaboración del CPE, está organizada por la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC), Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF), Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI) y Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC).