Benavides gana su segunda etapa consecutiva y se pone líder en motos en el Dakar

El piloto argentino Luciano Benavides (KTM), en el Rally Dakar 2026. - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto argentino Luciano Benavides (KTM) se adjudicó este lunes su segunda victoria de etapa consecutiva en el Rally Dakar, con inicio y final en Wadi ad-Dawasir y de 483 kilómetros cronometrados en la categoría de motos, para ponerse líder con solo 10 segundos de ventaja sobre el australiano Daniel Sanders (KTM), mientras el español Tosha Schareina (Honda)

Benavides sacudió el Dakar en motos en la octava etapa de la carrera, empujado por la bonificación para auparse a lo más alto de la clasificación general, aunque solo con 10 segundos de renta sobre Sanders, que entró en meta a 4:50 del argentino.

Schareina, cuarto este lunes y que ya lo tenía muy complicado, perdió más de 9 minutos con Benavides y se aleja aún más del 'Touareg', ahora a más de 20 minutos del nuevo líder. Mientras que Edgar Canet (KTM) acabó séptimo en la etapa.