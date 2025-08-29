El 'Biotherm' se adjudica en Niza la tercera etapa de The Ocean Race Europe

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El navío francés 'Biotherm' se ha adjudicado la tercera etapa de The Ocean Race Europe en Niza, en la Costa Azul francesa, tras resistir la presión del suizo 'Holcim-PRB' en unas últimas 24 horas de temporal en el mar Mediterráneo con vientos llegando a superar los 70 nudos en la ruta desde Cartagena.

Así, el 'Biotherm' cruzó la línea de meta este viernes de madrugada, completando el recorrido desde la salida cartagenera en dos días, 16 horas, 12 minutos y 14 segundos. La victoria le otorgó siete puntos y le valió para mantenerse con un pleno de triunfos, al haberse adjudicado hasta ahora las tres etapas y los tres puntos intermedios en liza.

El 'Holcim-PRB' finalizó segundo, 27 minutos después del 'Biotherm', tras un asedio constante durante la noche. Menos de tres millas separaban a ambos barcos al rodear la última baliza del recorrido, un 'waypoint' virtual situado 20 millas al noroeste de la isla de La Giraglia (en el extremo norte de Córcega), con vientos de 20 nudos que permitieron a los IMOCA alcanzar medias de más de 20 nudos rumbo a meta.

Poco antes del amanecer, la tripulación suiza llegó a recortar la diferencia a algo más de media milla al acercarse a la Costa Azul, pero el equipo del patrón francés Paul Meilhat mantuvo el control para lograr su tercera victoria consecutiva en The Ocean Race Europe 2025.

Completó el podio de esta etapa 3 el 'Allagrande Mapei Racing', de Ambrogio Beccaria, que cruzó la meta 53 minutos después del 'Holcim-PRB'. Para Beccaria y su joven tripulación, éste es su primer gran evento internacional, así que fue un resultado muy bueno y gratificante.

En el cuarto puesto de Niza entró otro navío francés, el 'Paprec Arkéa' de Yoann Richomme, aunque con Corentin Horeau como patrón en esta etapa y que cruzó la meta 49 minutos después del italiano 'Allagrande Mapei Racing', habiéndose defendido de un ataque final del alemán 'Malizia'.