'Biotherm' sella su victoria final en The Ocean Race Europe con su cuarto triunfo en la última etapa

La tripulación del 'Biotherm' celebra su victoria en la quinta etapa y en la general de The Ocean Race 2025 - VINCENT CURUTCHET / THE OCEAN RACE EUROPE 2025

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'Biotherm', patroneado por Paul Meilhat y con el regatista español Carlos Manera a bordo, se proclamó este lunes ganador de The OceanRace Europe 2025 tras imponerse en la quinta etapa de The Ocean Race Europe, una travesía de 1.600 millas náuticas entre Génova (Italia) y la Bahía de Boka en Montenegro.

El IMOCA con pabellón francés cruzó la línea de meta en la Bahía de Boka a las 23:13:33, hora local, tras completar el recorrido en siete días, ocho horas, 33 minutos y 13 segundos, sumando siete puntos en la clasificación general y logrando su cuarto triunfo de etapa tras haber dominado la primera, segunda y tercera también.

Este dominio, junto con el máximo de puntos extra en la puerta de paso puntuable y su tercer puesto en la cuarta etapa, hacen que el 'Biotherm' atesore 48 puntos y que sea inalcanzable para el resto de la flota participante.

"Para mí es una sensación increíble y un sueño hecho realidad. He hecho todo lo posible para ayudar al equipo a pesar de haberme unido en el último momento (en Génova) y de no haber pasado muchas horas con ellos, la tripulación ha hecho un gran esfuerzo por integrarme. Ser el único español en la regata es un orgullo, poder ayudar a Biotherm en esta etapa y en la regata costera del domingo es un placer y espero que representar a un país con tantos excelentes navegantes abra puertas a otros regatistas en una regata tan icónica como The Ocean Race", declaró Carlos Manera a su llegada a Tivat.

Por su parte, Paul Meilhat, patrón del ganador, reconoció que esta regata "ha sido un objetivo realmente importante durante al menos un año". "Así que desde antes del inicio del Vendée Globe ya nos estábamos preparando para esta regata. Creo que es muy importante estar muy centrados, y este año The Ocean Race Europe era nuestro único objetivo", apuntó el francés.

El 'Biotherm' se mantuvo siempre entre el grupo de cabeza desde que la flota de siete barcos partió de Génova el domingo 7 de septiembre. Tras dos primeros días marcados por los flojos vientos, las condiciones fueron mejorando y aunque los IMOCA tuvieron que lidiar con posteriormente tormentas casi constantes, con lluvias torrenciales y espectaculares rayos, disfrutaron de tramos de navegación 'foileando' a velocidades de hasta 34 nudos.

El barco de Paul Meilhat pasó en primera posición la penúltima baliza de paso, tras Sicilia, y a partir de ahí jugó con inteligencia táctica, cubriendo a sus rivales más cercanos bordo a bordo en unas condiciones mayoritariamente de ceñida.

Pese a que el 'Paprec Arkéa' se desmarcó hacia el este en las últimas 24 horas, pegándose a la costa albanesa en busca de una opción para adelantar, el líder no dio demasiadas opciones y se hizo con una victoria más en la regata por delante del 'Team Holcim-PRB' y del 'Team Malizia'. El 'Paprec Arkéa' finalizó quinto para mantener la segunda plaza en la general, aunque por solo medio punto de ventaja sobre el 'Team Holcim-PRB', por lo que la regata costera final del sábado definirá el podio final.