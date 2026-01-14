Blanca Alabau confirma su calendario para 2026

La Regatista Española Blanca Alabau, Durante Una Competición. - DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La regatista española Blanca Alabau, campeona del mundo PWA en 2023 y subcampeona en 2025 de windsurf, confirmó este miércoles su calendario para la temporada 2026 donde intentará optar otra vez al título mundial.

Alabau, quien ostenta el récord del mundo de velocidad en windfoil, luchó en 2025 por el primer puesto hasta al final y, aunque logró los mismos puntos que la campeona mundial, el reglamento del tour otorgó finalmente el título a la francesa Justine Lemeteyer.

En slalom, las carreras del calendario Professional Windsurfers Association (PWA) estarán divididas en dos grandes bloques: Slalom X de mayo a agosto y Foil Slalom de septiembre a noviembre. Tras estar entrenando en Hawaïi, en 2026, Blanca Alabau tiene previsto competir en seis carreras del PWA, dos de las cuales se celebrarán en España, concretamente en Fuerteventura y Tenerife. Además de España, el calendario de 2026 incluye paradas en Aruba, Alemania, Japón y Qatar.