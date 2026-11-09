Bouza cita a 33 'Leones' ante Chile con la novedad del excampeón mundial sub-20 Gauthier Maravat

IIñaki Mateu con el balón, apoyado por Kerman Aurrekoetxea - PATRICIA GARCINUÑO/FERUGBY

BARCELONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de rugby XV ha iniciado este lunes su concentración en la localidad alicantina de Bonalba para preparar el choque del próximo sábado a las 17.00 horas frente a Chile en el Estadio Ontime Butarque de Leganés, correspondiente a la ventana internacional de noviembre de la Nations Cup, con una lista de 33 jugadores confeccionada por el seleccionador Pablo Bouza.

Entre las principales novedades de la convocatoria destaca la presencia del segunda línea de Castres Olympique Gauthier Maravat, jugador de 1,98 metros y 112 kilos que conquistó el Mundial sub-20 con Francia en 2019 y que opta a realizar su debut oficial con la camiseta de los 'Leones' para aportar potencial físico y consistencia a la delantera española.

Junto a Maravat, el bloque de internacionales procedentes del rugby francés ha sumado los retornos del talonador del Stade Français Álvaro García y del polivalente tres cuartos del Colomiers Rugby Alberto Carmona, galardonado en el último equipo ideal de la PRO D2, además del refuerzo que suponen los jugadores del Stade Toulousain Joel Merkler y Lucien Richardis.

Asimismo, el técnico argentino ha incorporado a dos piezas destacadas de la Liga de División de Honor como el medio melé Nicolás Infer, del Complutense Cisneros, y el joven tercera línea Matheo Triki, del Vulcanizados Álvarez El Salvador, quienes aportan frescura y dinamismo al grupo tras destacar en la competición doméstica.

El enfrentamiento de este sábado en el recinto pepinero supondrá un test de máxima exigencia para el conjunto español frente a otro combinado de nivel mundialista, en lo que constituirá la segunda cita del calendario internacional del presente mes de noviembre.