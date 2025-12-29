El boxeador Anthony Joshua, herido tras un accidente de tráfico en Nigeria

Archivo - El boxeador británico Anthony Joshua, durante un combate. - Bradley Collyer/PA Wire/dpa - Archivo

LONDRES, 29 Dic. (PA Media/dpa/EP) -

El boxeador británico Anthony Joshua sufrió este lunes heridas leves después de que el coche en el que viajaba se estrellara en Nigeria, provocando la muerte de dos personas, en un accidente que el Cuerpo Federal de Seguridad Vial (FRSC) del país africano sospecha que se produjo por exceso de velocidad.

La policía del estado de Ogun declaró que el incidente se produjo en la autopista Lagos-Ibadan este lunes por la mañana, después de unas imágenes del boxeador en la redes sociales sin la parte superior de su ropa y visiblemente aturdido junto a un vehículo.

"El mando de la policía del estado de Ogun confirma que el boxeador Anthony Joshua sufrió un accidente de tráfico sobre las 11 de la mañana en Makun. El vehículo que transportaba a Joshua se vio implicado en el accidente en circunstancias que se están investigando actualmente", informó el comunicado policial.

Según las autoridades, el boxeador iba sentado en la parte trasera del vehículo y sufrió "heridas leves" a causa del accidente, por las que recibió atención médica junto con otro herido. "Trágicamente, otros dos pasajeros del vehículo perdieron la vida en el lugar del accidente", prosiguió la nota de la Policía.

El FRSC publicó varias imágenes del lugar del accidente en la red social 'X', revelando que los resultados preliminares sugieren que el vehículo "circulaba por encima del límite de velocidad legalmente establecido", perdiendo el control durante "una maniobra de adelantamiento" y chocando contra un camión parado junto a la carretera.

El exbicampeón mundial de peso pesado de la IBF se encontraba de vacaciones en África tras su victoria por 'knockout' en el sexto asalto ante el youtuber Jake Paul en Miami hace menos de dos semanas.