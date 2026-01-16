Brabec acaricia el Dakar en motos tras su triunfo en la penúltima etapa

El piloto estadounidense Ricky Brabec (Honda), en el Rally Dakar 2026. - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto estadounidense Ricky Brabec (Honda) se impuso claramente este viernes en la penúltima etapa del Rally Dakar, de 311 kilómetros cronometrados entre Al-Henakiyah y Yanbu en Arabia Saudí, metiéndole casi cuatro minutos al argentino Luciano Benavides (KTM), para acariciar su tercer 'Touareg'.

Salvo sorpresa, el californiano será el ganador del Rally Dakar 2026 después de realizar un crono 3:43 más rápido que Benavides en el duelo entre estadounidense y argentino por la victoria final en el 'raid', que queda ya muy decantado para Brabec, de 34 años y ganador ya de la carrera en 2020 y 2024.

Además, el español Tosha Schareina (Honda), que entró en meta a casi 13 minutos de su compañero de equipo, se asegura el tercer puesto del podio a excepción de un susto en la etapa final, por lo que repetirá podio en una de las carreras más duras del mundo.