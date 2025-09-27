El 'Bribon' y el Rey Juan Carlos conquistan su cuarto título mundial de 6 Metros

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'Bribon', patroneado por el Rey Juan Carlos I, ha conquistado este sábado en Oyster Bay, en Nueva York (Estados Unidos), su cuarto título mundial en la clase 6 Metros, mientras que el 'Titia', también del Real Club Náutico de Sanxenxo y armado por Mauricio Sánchez-Bella y Alicia Freire, ha quedado subcampeón del mundo.

El rey emérito, acompañado por todos los componentes del equipo y por su hija, la infanta Elena, recibió en el Seawanhaka Corinthian Yacht Club el trofeo que les corona como campeones del mundo por cuarta vez en nueve años. Los dos próximos años, este trofeo se exhibirá en el salón social del Real Club Náutico de Sanxenxo hasta que en agosto de 2027 sea trasladado hasta Helsinki (Finlandia), donde se celebrará el próximo Campeonato del Mundo.

Los cuatro títulos mundiales logrados por el barco gallego sitúan a la tripulación española en la élite internacional de la clase 6 Metros. Además de Juan Carlos I, la tripulación del 'Bribon' está integrada por el gallego Pedro Campos, el cántabro Jane Abascal, el canadiense Ross Macdonald, los gallegos Alberto Viejo, Río Álvarez y David Louzao, así como el vasco Eduardo Marín.

El título mundial se une a los logrados en Vancouver (Canadá) en 2017, en Hanko (Finlandia) en 2019 y en la Isla de Wight (Reino Unido) en 2023. "Este triunfo es el resultado de un gran trabajo en equipo y de la entrega de todos los que han formado parte del 'Bribon' a lo largo de los años. Para el Real Club Náutico de Sanxenxo es un orgullo que esta tripulación así como la del 'Titia' de Mauricio Sánchez-Bella, que ha realizado un campeonato increíble, lleven nuestro nombre a lo más alto del panorama internacional", indicó Pedro Campos, presidente del RCN de Sanxenxo y tripulante del 'Bribon'.

El 'Titia', por su parte, alcanzó el subcampeonato mundial tras una gran remontada. El equipo pontevedrés fue escalando posiciones hasta consolidarse como segundo clasificado. Además del subcampeonato mundial, el 'Titia' celebró un éxito adicional con Alicia Freire, al recibir el Trofeo Lucie, que distingue a la mejor tripulante femenina clasificada en la toda flota del Campeonato del Mundo.