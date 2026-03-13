El 'Bribon', sin el Rey Juan Carlos, inicia la defensa del título de la Liga de 6 Metros en el Trofeo Xacobeo

El 'Bribon', en el centro, durante una competición de 6 Metros - MARÍA MUIÑA

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Trofeo Xacobeo inaugura este fin de semana en aguas de Sanxenxo (Pontevedra) la temporada de la Liga de 6 Metros, con el 'Bribon', en el que no podrá navegar el Rey Juan Carlos I, como defensor del título de la clase.

La competición se disputará el sábado 13 y el domingo 14 bajo la organización del Real Club Náutico de Sanxenxo. Se esperan jornadas de gran intensidad en el agua, con vientos del noroeste de entre 8 y 14 nudos, donde el trabajo de puesta a punto de cada equipo en invierno será determinante para comenzar la temporada con ventaja en la clasificación general.

El 'Bribon', vigente campeón, partirá como defensor del título y estará patroneado por el cántabro Jane Abascal. En cambio, no podrá estar como de costumbre el Rey Juan Carlos, que permanecerá en Abu Dabi en medio de la escalada de violencia que se ha desatado en los últimos días en Oriente Próximo.

Entre las tripulaciones participantes se encuentra también el 'Ian', que en esta ocasión contará con una nueva tripulación andaluza liderada por Guillermo Rodríguez, aportando un nuevo impulso competitivo a la flota y reforzando el carácter abierto y nacional de la competición.

Como novedad destacada en esta edición, la flota de J80 -proveniente de A Coruña, Baiona, Portonovo y Sanxenxo- se incorpora también al Trofeo Xacobeo, tras la reciente formación de esta nueva clase en el club. Las embarcaciones de J80 compartirán campo de regatas y pantalanes con los 6 Metros.

Esta iniciativa supone además un paso más en la apuesta del club por dinamizar la competición monotipo y fomentar el desarrollo de nuevas generaciones de regatistas, reforzando el papel del club como uno de los principales centros de vela deportiva del país.