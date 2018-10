Bruno Hortelano: "Ha sido una celebración de la vida"

Publicado 29/08/2018 22:37:37 CET

El atleta español Bruno Hortelano calificó el "montaje" de este miércoles en Getafe como "una celebración de la vida", donde lo importante no eran las marcas como tampoco lo han sido en este año de regreso tras dos años complicados, al tiempo que celebró la gran acogida entre el público a su reto en Getafe.

"No ha habido récord pero mi intención no era los récords, era disfrutar de lo que yo amo. Ha sido un año único, especial para mí. He tenido dos años complicados y he querido salir y disfrutar de esto otra vez junto a vosotros", apuntó después de la cita en el polideportivo Municipal Juan de la Cierva en Getafe.

Hortelano, con su agente, y la Federación Madrileña de Atletismo montaron una competición a medida en la que el campeón de Europa de los 200 en 2016 quería explotar su estado de forma, después de reaparecer en una gran cita en el Europeo de principios de mes en Berlín. "No han salido las marcas que me hubiera gustado pero sí ha salido la carrera que quería, aguantar mi estado de forma", dijo.

"Vine aquí a disfrutar. No me esperaba este tipo de respuesta, me noté que aún tenía piernas y que podría seguir con este estado de forma que tanto me ha costado. A parte de la marca, la gente que ha venido hoy y los niños que hay, eso para mí me llena mucho. Hace que el día de hoy y este montaje haya merecido la pena", dijo.

Tras volver a las pista el pasado mes de mayo, con dos años de ausencia en las pistas por un accidente de tráfico, Hortelano insistió en que poder competir es ya una victoria. "No valoro estas carreras o las temporadas por las marcas. En cada carrera he buscado una victoria que era sentirme como me sentía antes del accidente. Lo de hoy ha sido una celebración de la vida", apuntó.

"Aquí cerramos la temporada y empezaremos con mucha hambre. No siento que he cumplido todos mis objetivos. Quiero ir al Mundial, preparar bien los Juegos. Tengo una pretemporada muy fuerte", finalizó.