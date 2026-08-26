Canalejo y García en dos sin timonel y Conde junto a Horta en doble scull lucharán por medallas del Mundial de remo

Una prueba del Campeonato del Mundo absoluto y paralímpico de remo. - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE REMO

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El dos sin timonel de los españoles Jaime Canalejo y Javier García y el doble scull de sus compatriotas Rodrigo Conde y Caetano Horta han accedido este miércoles a sus respectivas finales A en el Campeonato del Mundo absoluto y paralímpico de remo, que se está disputando en el lago Bosbaan de Ámsterdam (Países Bajos).

En la tercera jornada de competición, los sevillanos Jaime Canalejo y Javier García mostraron potencial en su carrera de semifinales hasta ser segundos en la meta con 6:45.73, quedando solo detrás de los italianos Matteo Lodo y Giovanni Codato (6:42.89); terceros acabaron los hermanos lituanos Domantas y Dovydas Stankunas, con un tiempo de 6:46.44.

La siguiente alegría para la delegación de España llegó en el cierre de la jornada gracias a los gallegos Rodrigo Conde y Caetano Horta, que lograron billete para la lucha por los metales en la final A tras ser terceros en su 'semi' con un tiempo de 6:30.25, cruzando la meta detrás de la pareja de Países Bajos (6:24.80) y del dúo de Serbia (6:26.99).

Además, en el doble scull mixto PR3 paralímpico, el catalán Mario Serrano y la asturiana Verónica Rodríguez ocuparon la cuarta posición en la primera de las dos series con 9:02.78; al quedar lejos de los tres primeros clasificados, disputarán la final B buscando la séptima plaza.

Mientras, el skiff del gerundense Aleix García venció en la séptima y última serie de octavos de final con 7:09.91, el mejor registro de los participantes. A ello ayudó cierto bajón del francés Victor Marcelot, segundo en meta con 7:11.60, pero también con billete a cuartos de final.

Posteriormente, y en la antesala de las semifinales, abrochó su actuación mundialista el dos sin timonel femenino de Iria Jarama y Virginia Díaz. Su colofón fue el tercer puesto logrado en la final C para ocupar la decimoquinta posición general en dicha disciplina.