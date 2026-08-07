Los candidatos al título toman posiciones de cara a la gran final de la 44 Copa del Rey Mapfre

Flota clase Abanca ORC 0 - MARÍA MUIÑA/COPA DEL REY MAPFRE

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 44 Copa del Rey Mapfre completó este viernes una penúltima jornada de competición que abrió la Serie Final, para confirmar el listado de candidatos al título en las seis clases que compiten hasta este sábado de dos asaltos más en la bahía de Palma.

Tras cuatro días, los líderes son los españoles Teatro del Soho San Miguel en Uber ORC B, Nadir en ClubSwan 42 y Baleària Team RCNP en Baleària Women's Cup; el italiano Vudu en Abanca ORC 0; el alemán Earlybird en Azulmarino ORC C; y el sueco Rán en Sail Racing ORC A.

En Abanca ORC 0, la Serie Final arrancó con victoria de Hispania, que este viernes no contaba con el rey Felipe VI a bordo por su viaje oficial a Colombia. El TP52 español regresaba momentáneamente al podio, colocándose segundo y a 8,5 puntos del líder Vudu, pero un doloroso noveno en la siguiente devolvía al barco de la Escuela Naval de Regatas de la Armada Española a la cuarta plaza.

Al frente de la tabla, Vudu hacía los deberes anotando sendos segundos que permiten al equipo del italiano Mauro Gestri llegar a la última jornada con una renta de nueve puntos respecto al suizo Kilara II y 11,5 respecto al ganador de la segunda prueba del día, el brasileño Caballo Loco.

Además, la victoria del Rán en la prueba inicial redujo a sólo medio punto la ventaja del Nola en cabeza de Sail Racing ORC A. El duelo se repetía en la siguiente manga, con nueva victoria del barco de Niklas Zennström por delante del de Taavet Hinrikus, los dos claros dominadores de la semana. Rán es el nuevo líder de Sail Racing ORC A, un punto por delante de Nola.

Mientras, el líder Teatro del Soho San Miguel comenzó el día encadenando su tercera victoria parcial para escaparse al frente de la competida Uber ORC B. Un tercero en la siguiente manga, por detrás de Beso Beach y el argentino Katara, bastó al barco de Javier Banderas para hacerse fuerte al frente de la tabla.

El Earlybird del alemán Hendrik Brandis comenzó la Serie Final con una rentable victoria que le permitía aprovechar el cuarto sumado por Project Work para arrebatarle el liderato provisional en Azulmarino ORC C. El equipo español recuperaba parte del terreno perdido en la siguiente manga, al firmar un tercero por un cuarto de su rival en una prueba ganada al alimón por Niramo y Django. Los tres primeros de la clasificación están en menos de tres puntos.

Por otro lado, la batalla de ClubSwan 42 comenzó con una épica prueba inicial que terminó con la primera victoria parcial de la semana para el Selene Alifax y un inaudito empate en la segunda posición entre Nadir y Pez de Abril, subcampeón y campeón del mundo respectivamente. En la segunda, Nadir volvía a ser segundo, esta vez por detrás del británico Long Echo, resultado que permitía al equipo de Pedro Vaquer regresar a tierra con la mejor tarjeta de la flota por cuarto día consecutivo y reforzar su liderato.

Además, una completa jornada de cruces ordenó la provisional de Baleària Women's Cup, pero el Baleària Team RCNP de María Bover continúa intratable en su defensa del título, y encadena 11 primeros y tres segundos después de tres días de competición, con cerca de 20 puntos sobre el Solgreen - Les Roches de Elena de Tomás.

Después de cuatro días de competición, la 44 Copa del Rey Mapfre afronta su gran final con un programa a dos asaltos para las cuatro divisiones ORC y los monotipos ClubSwan 42, sin ningún título decidido, aunque varios candidatos parten con clara ventaja. La clase femenina comenzará la jornada completando sus cinco últimos cruces para definir a los seis equipos que lucharán por La Copa en las decisivas Medal Races.