El capitán Aitor Egurrola renueva con el Barça hasta 2021

BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portero y capitán del Barça de hockey patines Aitor Egurrola ha renovado con el club blaugrana por una temporada más, hasta junio de 2021, y empezará su campaña número 23 con el primer equipo.

Egurrola llegó a la base de la sección de hockey patines en 1995 y 25 años después sigue siendo clave y un referente. "Afronto esta renovación con mucha ilusión", aseguró el portero en declaraciones a los medios del club.

"El sueño de estar en el Barça continúa un año más. Hace 25 años que defiendo este escudo y el Barça es mi primera casa. Estoy muy orgulloso de seguir al mejor club deportivo del mundo", se sinceró.

Cuando la situación sanitaria lo permita, tendrá lugar el acto oficial de firma del contrato, con la presencia del directivo Josep Ramon Vidal-Abarca y de Egurrola.

El portero es el deportista más laureado de la historia del club, con un total de 73 títulos ganados. "Es un honor serlo, pero es gracias al hecho de estar siempre en equipos muy competitivos y con ambición para ganar", manifestó.

"El escudo del Barça es una parte de mi cuerpo. Las sensaciones de esta temporada han sido muy buenas y, a nivel físico, me he encontrado muy bien", comentó tras encajar sólo 26 goles en 18 partidos como titular (1,44 goles encajados de media, mejorando los registros de las últimas temporadas).

Eso sí, pese a ser campeones de la OK Liga --sin finalizar--, no pudieron luchar por la 'Champions' debido al coronavirus. "Ha sido una lástima porque, cuando llegaban los tres títulos con más prestigio, no hemos podido medir nuestras fuerzas", lamentó.

Por su parte, el mánager deportivo de hockey patines, Toni Miró, aseguró que Egurrola merecía la renovación. "Es un portero de gran nivel que da mucha seguridad al equipo. Es un gran capitán y un líder dentro y fuera de la pista. Seguimos contando con él y esperamos que sea por muchos años", auguró.

"Lleva más de 20 años en el primer equipo sin bajar su nivel. Acaba de hacer una temporada fantástica y sus registros son muy buenos, además del trabajo que vemos en los entrenamientos y los partidos", celebró.