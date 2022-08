Carlos Garach, sexto de Europa en 1.500 libre

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nadador español Carlos Garach logró este martes la sexta posición en la final de 1.500 libre del Campeonato de Europa, que se está disputando en Roma, mientras que Carlos Camacho y Valeria Antolino finalizaron quintos en plataforma sincronizada mixta, en la disciplina de saltos.

Carlos Garach tuvo que nadar por la calle 1 en los 1.500 libre con el objetivo de hacer el mejor ranking en su primera final internacional, una cita donde fue el nadador más joven con apenas 18 años. El granadino planteó muy bien la estrategia en la larga prueba y finalizó con un tiempo de 15.05.11, su segunda mejor marca y sexto de Europa. El oro fue para el ucraniano Mykhaylo Romanchuk (14.36.10).

Por su parte, Carles Coll estará en la final del 200 estilos con la sexta mejor marca (1.59.96). El nadador del CN Sabadell perdió competitividad en dos ciclos al no poder respirar --tragó agua, según informa la Federación-- y no pudo arañar algún puesto. En cualquier caso esquivó las 'psicológicas' calles exteriores y buscará una medalla muy difícil pero no imposible.

Además, Mireia Belmonte y Jùlia Pujadas no pudieron superar la barrera de semifinales en los 200 mariposa y Nico García tampoco logró el billete a la final en el 100 espalda -en el que participó como reserva- y ya centra sus miras en el relevo de estilos de la jornada final.

Por otro lado, España terminó en la quinta posición continental en su debut en la plataforma sincronizada mixta de la mano de Carlos Camacho y Valeria Antolino. Los saltadores españoles sumaron 255,30 puntos aventajando a Francia (212,70) para hacerse con esa quinta plaza. Ganó Gran Bretaña con 300,78 puntos, seguida de cerca por Ucrania e Italia. Alemania se quedó a las puertas del metal.

"Tenemos la espinita clavada de un par de saltos, pero estamos muy contentos porque es la primera vez que España competía en esta prueba", dijo Camacho en declaraciones facilitadas por la RFEN. "Teníamos que ir con tranquilidad, seguros y no saltar con miedo. Ahora estoy con mucho ánimo aunque quedan días para mi preliminar de 10 metros. A seguir entrenando, prepararla bien y enfilar la recta final de la temporada", añadió.