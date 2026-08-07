Carlos Gimeno se sitúa segundo tras las dos primeras rondas de 20 metros de saltos de altura

Carlos Gimeno en la competición de 20 metros de saltos de altura del Europeo de París - Europa Press/Contacto/Joel Marklund

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El español Carlos Gimeno se ha situado segundo tras las dos rondas de clasificación de 20 metros de saltos de altura durante la octava jornada del Campeonato de Europa 2026 de deportes acuáticos, que se está disputando en París.

El canario, actual subcampeón del mundo y único representante español en 'high diving', hizo su debut en París en el río Sena y con la icónica Torre Eiffel de fondo como el penúltimo de los 14 competidores de la prueba, que a diferencia de la Copa del Mundo, donde los participantes se está tirando en categoría masculino sobre 27 metros, se disputa sobre 20 metros.

El primer salto, limitado para todos a una dificultad de 2.6, Gimeno marcó un doble con barani para 61.10 puntos, con puntuaciones de 7.5 y 8. Esa puntuación le dejó sexto empatado con el italiano Davide Baraldi. Su compatriota Andrea Barnabà lideró, empatado con las estrellas rumanas Constantin Popovici y Cata Preda.

En la segunda y última ronda del día, Gimeno ejecutó un triple y medio atrás con salida en equilibrio con una dificultad de 5.0, que le valió unas notas de 8 y 8.5 y el segundo puesto en la general (183.60), tras Barnabà (185.10). Los rumanos Popovici (179.00) y Preda (177.60) fueron tercero y cuarto y el francés Gary Hunt, quinto (173.70).

"Me he encontrado muy bien. El primer salto fue un doble con barani. Me faltó limpiar un poquito la entrada ya que esta agua está caliente y no era fácil. Pero el segundo salto estuvo bastante mejor, que es el salto mío haciendo el equilibrio, entonces saqué 8/8.5, muy buena sensación, y segundo a dos puntos del primero", señaló Gimeno en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Natación (RFEN).

Este sábado, afrontará la tercera y la cuarta rondas en busca de las medallas. "Mañana me tocan otros dos saltos que tengo bastante bien controlados. Estoy con mucha motivación, tengo aquí a mi hijo, a mi madre, o sea que mañana voy a ir a darlo todo y a ganar otra medalla por España. Lets go!", finalizó.