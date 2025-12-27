Carlos Mayo, Fernando Carro, Nassim Hassaous y Aarón Las Heras correrán la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana

Archivo - Carlos Mayo - SPORTMEDIA.ES - Archivo

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los atletas españoles Carlos Mayo, Fernando Carro, Nassim Hassaous y Aarón Las Heras serán algunos de los principales favoritos de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, la carrera de 10 kilómetros que se desarrollará por las calles de Madrid y que acabará en el Estadio de Vallecas el 31 de diciembre.

Mayo, plusmarquista nacional de medio maratón (59:39), debutó en la carrera en 2022 con un sexto puesto (28:04) y ahora llega a la cita tras conseguir la mínima para el Campeonato de Europa de atletismo en la distancia de maratón. Además, cuenta con la séptima mejor marca española de la historia en 10K en ruta, con el 27:53 logrado en 2022 en Laredo (Cantabria).

Además de los previamente anunciados Jesús Ramos, Adrián Ben o Eduardo Menacho, también habrá otros corredores de nivel como el barcelonés Aarón Las Heras, segundo en 2023 tras la descalificación de Mohamed Katir con un tiempo de 27:53 y que el año pasado terminó en el séptimo puesto.

El navarro Nassim Hassaous, doble subcampeón nacional de cross, repite en una prueba donde fue tercero en 2021, todo para cerrar un año en el que ha debutado en maratón con mínima para el Campeonato de Europa incluida. También estará otro debutante en maratón, Fernando Carro, plusmarquista nacional de 3.000 metros obstáculos y que tiene una mejor marca en 10K de 27:46, conseguida en 2020 en el recorrido favorable de Alcobendas (Madrid).

En Vallecas estarán también maratonianos como Ibrahim Chakhir, campeón nacional de maratón en 2024 y atleta olímpico en París 2024, que hace unas semanas consiguió la mejor marca nacional del año en Valencia (2:07:21); Jorge Blanco, campeón nacional de maratón en 2022; el olímpico y mundialista en maratón y plusmarquista nacional de la hora, Daniel Mateo; o Juan Antonio 'Chiki' Pérez, con la tercera mejor marca de la historia de España en 10K en ruta (27:45).

Completan la nómina de atletas españoles el campeón de España de 3.000 metros indoor y mundialista en Tokyo 2025, Pol Oriach; el finalista olímpico, mundial y continental en 1.500 metros, Ignacio Fontes; el subcampeón de España de 3.000 metros obstáculos y mundialista el pasado año, Alejandro Quijada; o el subcampeón de España de cross y cuarto en la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana 2022, Sergio Paniagua.