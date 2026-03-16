Carlos Sainz inicia una nueva etapa en el Rally de Portugal con Daniel Oliveras como copiloto

Archivo - El piloto español Calos Sainz (Ford), en el Rally Dakar 2026. - JULIEN DELFOSSE / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Ford) inicia en el Rally-Raid de Portugal, segunda prueba del Campeonato del Mundo (W2RC) de la categoría que se disputa de este miércoles a este domingo, una nueva etapa, ya que será la primera vez que compita junto a Daniel Oliveras como copiloto, tomando el relevo de Lucas Cruz.

"En esta carrera se producirá una novedad destacada, ya que Carlos Sainz debutará con un nuevo copiloto, el catalán Daniel Oliveras, gerundense de Vilablareix de 38 años, que toma el relevo de Lucas Cruz", informó Ford en un comunicado.

Después de dar por finalizada tras el último Rally Dakar, el pasado mes de enero, una colaboración de 14 años con Lucas Cruz --junto ganaron cuatro 'Touareg'--, Carlos Sainz elige a Oliveras como su copiloto. El de Vilablareix, de 38 años, inició su trayectoria en el motociclismo y ha disputado 11 ediciones del Dakar, cinco veces como piloto de motos (9º en 2018) y posteriormente seis como copiloto.

Su mejor resultado es el 4º absoluto de 2022 como copiloto del argentino Orlando Terranova. En los últimos tres años ha acompañado al también argentino Juan Cruz Yacopini, con quien ganó el título mundial de Bajas de 2025.

Su fichaje como copiloto de Carlos Sainz significa para Oliveras "una gran responsabilidad y una importante oportunidad de seguir creciendo en esta especialidad". "Agradezco a Carlos que me haya elegido, para mi ha sido siempre un referente y poder trabajar con él es algo muy importante", expresó el que también fue copiloto de Nani Roma y Gerard Farrés en el Dakar.

Así, Carlos Sainz reconoció que el Rally de Portugal va a significar para el madrileño "una nueva etapa en el mundo de los raids". "Ambos empezamos esta nueva etapa con mucha ilusión y ganas. Aunque el Rally-Raid de Portugal será más sobre caminos tipo rally, y no tanto navegación, será una buena toma de contacto mutua para empezar a trabajar juntos de cara al futuro. Espero tener un rally sin problemas, donde podamos terminar la carrera y, por supuesto, trataremos de conseguir la victoria", señaló.

El Rally-Raid de Portugal tiene de nuevo la particularidad que una de sus etapas se disputará íntegramente en territorio español, la tercera (20 de marzo), que arrancará y finalizará en Badajoz. La carrera empezará el 18 de marzo de Grândola (Alentejo, etapa 1), proseguirá el día 19 entre esta ciudad y Badajoz (etapa 2), capital extremeña que será el núcleo de la etapa 3 del día 20 y desde donde arrancará el día 21 la etapa 4, que concluirá en Loulé, en el Algarve. Con salida y llegada desde el propio Loulé se correrá el día 22 la quinta y última etapa.