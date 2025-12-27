Carolina Marín se aísla de las redes sociales: "He colapsado"

Carolina Marín, durante una gala de premios. - Europa Press/Contacto/Oscar Manuel Sanchez

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española de bádminton Carolina Marín ha afirmado que a partir de 2026 se aislará de las redes sociales tras haber "colapsado", pero igualmente destacando "el cariño constante" y "el apoyo" junto a "la empatía" de sus seguidores por su reciente publicación en Instagram.

"Os quería dar las gracias a todos por el cariño constante que me habéis mandado todo el año, el apoyo, la empatía. Y tengo que deciros que me ha sorprendido muchísimo la reacción que habéis tenido respecto al último vídeo que subí. Yo creo que es importante también mostrar un poquito a veces esa parte que queremos esconder", dijo Marín este viernes en su "último" mensaje grabado de este 2025.

"La sociedad también pasa por muchas de esas situaciones", añadió. "Y yo he recibido muchísimo apoyo. Yo había hecho algo de forma natural, simplemente por expresar y por abrirme con todos vosotros, y lo que he recibido ha sido muy bonito y muy grande", señaló la deportista onubense.

"Me he dado cuenta, sobre todo principalmente a raíz del último mes, que he colapsado. Y creo que va siendo hora de pensar en una misma para reflexionar de verdad sobre muchas cosas. Así que una de las decisiones que voy a tomar va a ser aislarme de las redes sociales", advirtió.

"Necesito de verdad aislarme un poco de las redes sociales, pensar en mí. Tengo que decir que no estoy en mi mejor momento. Quiero ser feliz y para eso tengo que encontrar la felicidad en muchas cosas. Os quería dar las gracias a todos por entenderme, por apoyarme. Espero que tengáis un maravilloso cierre de año y sobre todo un maravilloso comienzo de año. Así que nada, gracias a todos por seguir escuchándome", concluyó Marín.