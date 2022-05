Carolina Marín, Niko Sherazadishvili, Martín de la Puente y Eva Moral formarán el Equipo Toyota de París 2024

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Toyota presentó este jueves en el Madrid su equipo de deportistas de cara a París 2024, que estará formado por la jugadora de bádminton Carolina Marín, el judoca Niko Sherazadishvili, el tenista en silla de ruedas Martín de la Puente y la triatleta paralímpica Eva Moral, lo que supone una renovación de la marca automovilísica de su compromiso con el deporte olímpico y paralímpico para el próximo ciclo, .

El CEO de Toyota en España, Miguel Carsi, ha explicado que "los valores del deporte" están muy ligados a su empresa y a la sociedad, y que en concreto "movimientos como el olímpico o el paralímpico son un ejemplo de una exponencialidad tremenda".

"Ya nos gustaría a nosotros trabajar a su nivel y superar todos los retos y todas las dificultades a las que se enfrentan día a día para ser los mejores del mundo", comentó durante el acto de presentación de los que serán el Equipo Toyota en el próximo ciclo olímpico.

El directivo recordó que empezaron a trabajar en este proyecto "hace mucho tiempo". "Fue una pena que todo el público no pudiera comprobar lo que se hizo en Tokio porque era espectacular, pero las posibilidades que se plantean para el 2024 es impresionante, vamos a desplegar toda la tecnología que hemos estado preparando hasta este año", explicó Miguel Carsi.

Por su parte, la recientemente proclamada por sexta vez campeona de Europa de bádminton, Carolina Marín, cree que la vida le "ha dado una segunda oportunidad" pudiendo volver a competir al más alto nivel tras sus dos lesiones graves de rodilla, aunque reconoce que su "mentalidad ha cambiado" porque ya "no es solamente el querer ganar" sino que su objetivo también es "disfrutar".

"Para mí París es un objetivo que me marqué cuando me rompí la rodilla y lo sigo teniendo cada día presente", comentó la onubense, que considera que tener ya la cita en el horizonte "es muy importante en los días malos" o en los que "ni tú misma te aguantas" porque te ayuda a centrarte. "Lo afronto con ilusión, ganas, motivación y para mí era algo impensable estar a este tan alto nivel porque voy a cumplir 29 años, estoy feliz de seguir compitiendo", explicó Marín.

La andaluza afirmó que "a día de hoy" se sigue "sorprendiendo de muchas cosas", como que antes del Europeo celebrado en Madrid el pasado mes de abril fuera la gente a su entrenamiento para verla y animarla, cosa que no ha visto "ni en Asia". "Tener este regreso y tenerlo en casa fue especial. Yo desde que me rompí la rodilla pensaba en que quería conseguir un oro en París 2024, con 31 años, que siendo mujer y en mi deporte es algo muy complicado", declaró.

'SHERA': "NO SOLO ESTOY PENSANDO EN PARÍS, SINO EN LOS SIGUIENTES"

El judoca Nikoloz Sherazadishvili aprovechó el acto para resaltar la importancia de toda la gente que hay detrás de un deportista de élite. "En los resultados somos un equipo y así es lo que siento yo. Lo que se ve en un pódium, en un entrenamiento, se ve igual solo a mí, pero hay mucha gente detrás, nutrición, preparación física o patrocinadores como Toyota", aseguró, a lo que añadió que él no está "solo nunca".

El judoca decidió cambiar de categoría Tokyo 2020, pasando de competir en -90 kg a hacerlo en -100 kg. "A mucha gente le da miedo el cambio, pero a mí eso no me asustaba, yo he pensado en mí y en cómo estaría en muchos años. Yo ahora estaría bajando a 90 kilos otros tres años y ahí llegarían las lesiones por estar por debajo del peso y seguramente podría aguantar menos años. No solo estoy pensando en estos juegos, sino en los siguientes", apuntó.

Por su parte, el tenista paralímpico Martín de la Puente, que hará historia en Roland Garros junto a Daniel Caverzaschi como los primeros españoles en participar en un 'Grand Slam', confesó que ya está "nervioso".

"He estado viendo los partidos estos días de Rafa Nadal, de Carlos Alcaraz y pensar que vamos a estar ahí en unos días pues me emociona un montón. Solo pensar que el sábado vamos a llegar a París ya se me pone la piel de gallina. Todo niño que empieza a jugar al tenis sueña con jugar en esas pistas", explicó el gallego.

El vigués reconoce que nunca pensó "ser un ejemplo para nadie" y que él solo quería dedicarse al deporte. "Por mis dificultades físicas tuve que cambiar esa idea pero con ayuda y con intentos encontré el tenis en silla que me arropó y me ayudó a salir un poco de la discapacidad. A mí me ha dado una segunda oportunidad y estoy contento de cómo estoy conduciendo ese camino", remarcó.

El tenista español tiene claro que en la pista siempre está "con el cuchillo entre los dientes", pero que "la sonrisa y la felicidad que tiene el equipo hay que tenerla siempre". Además, a pesar de su juventud, dejó claro que gestionar mentalmente lo que sucede es muy importante en el más alto nivel. "El deporte nos ha dado muchas alegrías pero también las mayores penas de nuestras vidas", añadió.

MORAL: "PARA NOSOTROS ES MÁS DIFÍCIL ESTAR EN CASA INACTIVO"

La triatleta paralímpica Eva Moral, que consiguió un bronce en los pasados Juegos Olímpicos, advirtió que su éxito "también fue una sorpresa" para ella. "Dentro de mis mejores quinielas estaba venirme con el bronce y fue una carrera muy complicada, la climatología en Tokio fue muy complicada para los atletas, hacía mucho calor", rememoró.

La madrileña, tras volver de la competición se quedó embarazada y espera un hijo en breve, pero sin perder la vista de los próximos Juegos Olímpicos. "El objetivo siempre estuvo claro, la idea que teníamos era que cuando volviéramos de Tokio era ser mamá y con el objetivo de estar en París 2024. Hasta el tercer mes de embarazo seguí compitiendo, y sobre el mérito, pues para nosotros es más difícil estar en casa inactivo que entrenando", puntualizó.

La triatleta, que sufrió un grave accidente que le dejó en una silla de ruedas, repasó lo que ha sido para ella el camino. "En ese momento tú piensas que tu vida está acabada y que nunca más vas a poder hacer lo que te gusta. Pero mírame a mí, hace ocho años estaba ahí y ahora tengo una medalla paralímpica", relató Eva Moral.