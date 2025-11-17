Carolina Marín: "En París vi el final de mi carrera deportiva"

La jugadora profesional de bádminton Carolina Marin, durante el foro Metafuturo 2025, en el Ateneo de Madrid, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jugadora de bádminton española Carolina Marín desveló este lunes que tras los Juegos de Paris 2024 vio "el final" de su carrera deportiva, tras su tercera grave lesión de rodilla en cinco años, aunque el Europeo que acogerá Huelva en 2026 es su nueva "ilusión, pero no obsesión".

"El deporte tiene su parte bonita, pero otras veces es menos bonito y se habla poco, se enseña poco, de las piedrecitas que el camino te va poniendo. En mi carrera, me han puesto muchas, pero las he ido superando, he aprendido mucho. Una saca fuerza y motivación para seguir hacia delante, con objetivos en mi cabeza y sueños por cumplir", dijo la deportista durante el foro 'Metafuturo' organizado por Atresmedia.

En Paris 2024, a solo 10 puntos de meterse en la final olímpica, la onubense se volvió a romper el ligamento cruzado en la rodilla derecha. "Siempre tuve claro que hasta que no estuviera segura y confiada con mi rodilla yo no iba a competir, porque una necesita sentir esa seguridad para mostrar que estoy al máximo. Hace un año me rompí la rodilla y estaba muy preparada física y mentalmente, más que para Tokio", recordó.

"Siempre intento sacar algo positivo. Ojalá no me hubiera pasado hace un año y hubiera conseguido mi segunda medalla de oro olímpica, pero lo intento ver de otra manera. Estuve muy cerca, siempre tendré esa espina clavada, pero he conseguido muchas cosas. De París volví con una medalla mucha mejor y para la que nunca he entrenado, volví con la medalla en forma de cariño, amor y mucho apoyo de mucha gente, y la guardo en mi corazón", defendió.

Marín lamentó que la crítica en España sea "bastante fácil cuando se espera un resultado de un deportista". "Critican sin saber todo lo que hay detrás. Muchas veces es muy injusto. Una de las cosas positivas de esta lesión de París, es que si hubiera ganado el oro en Paris para la gente era como normal. Y con la lesión la gente empatiza y valora mucho más lo que esa mujer ha tenido que superar", relató.

"Hasta Paris 2024 mi vida era bádminton, entrenaba 6-7 horas diarias, como una jornada laboral completa diaria. Después de Paris la vida me ha cambiado mucho, me he podido alejar del deporte y he vuelto a sentir esa motivación. Quería ver si de verdad quería volver a jugar", dijo.

Ahora, entrena lo que le "permite el cuerpo", al que no quiere "forzar". "Estoy entrenando tres horas por la mañana y el resto del día haciendo muchas charlas, por ejemplo. También quiero ser entrenadora para ayudar a los jóvenes", desveló.

"El Europeo de Huelva -se disputará del 6 al 12 de abril de 2026- me hizo seguir con motivación, es una ilusión, pero no una obsesión. París me ha enseñado a disfrutar de otras muchas cosas, la vida te queda para siempre, el deporte se acabará algún día. Antes era una toro miura que iba con todo hacia delante y ahora freno cuando tengo que frenar, no quiero acabar con una prótesis de rodilla. Mi medalla es entrar todos los días al pabellón y seguir entrenando", prosiguió.

Marín dejó claro que los deportistas, aunque parecen "robots", sienten "igual que cualquier otra persona". "Parece que como he superado dos lesiones de rodilla tengo que superar una tercera. Si no lo supero, no pasará nada. Con la espinita no me voy a quedar, ya lo estoy intentando. En París vi el final de mi carrera deportiva, pero ya estoy intentando volver a coger la raqueta", comentó.

Aunque de lo que más orgullosa está la onubense es del legado que dejará en España. "Las medallas son efímeras, pero estoy muy orgullosa de que hace 10 años nadie sabía lo que era el bádminton en España y ahora salir al parque y ver a gente jugando al bádminton es un gran sueño que he conseguido", afirmó.

Finalmente, manifestó que la salud mental "también hay que entrenarla" y es necesaria "ayuda externa, un psicólogo o una psicóloga". "Yo empecé a trabajar con uno desde que vine al CAR con 14 años. Sin esa ayuda habría sido todo más complicado", reconoció, antes de resaltar la labor de su entrenador, Fernando Rivas.

"Mucha gente me dice que es duro, no es fácil aguantar su exigencia, pero estoy muy agradecida. Quizá sin esa exigencia no hubiera llegado a exprimirme al máximo", concluyó.