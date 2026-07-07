Carolina Marín recibe la Gran Cruz al Mérito Deportivo

Archivo - Carolina Marín en el homenaje durante el Europeo de bádminton de 2026 disputado en el pabellón que lleva su nombre en Huelva. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exjugadora de bádminton Carolina Marín, oro en los Juegos Olímpicos de Rio 2016, tres veces campeona del mundo y siete de Europa, ha recibido este martes la Gran Cruz al Mérito Deportivo, la máxima distinción que concede el Gobierno español, en reconocimiento a su trayectoria deportiva.

Así lo anunció el ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes tras la reunión este martes del Consejo de Ministros, por esa una "trayectoria deportiva extraordinaria" y su "decisiva contribución" a la proyección internacional de España.

Con esta distinción, que ha sido entregada este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la propia Carolina Marín, el Ejecutivo distingue la carrera de una deportista que cambió "para siempre" la historia del bádminton español.

"Gracias a @carolinamarin, un deporte minoritario entró en las casas de toda España e inspiró a muchos jóvenes a disfrutar del bádminton.

Hoy condecoramos con la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo a la jugadora más laureada de la historia", escribió Sánchez en su cuenta personal de Instagram, junto a un vídeo de la entrega del galardón.

Nacida en Huelva en 1993, Carolina Marín ha contribuido de forma determinante a la visibilidad y el desarrollo de un deporte con escasa tradición en España hasta la irrupción de sus éxitos.

Su trayectoria ha impulsado el reconocimiento internacional de España y ha inspirado a nuevas generaciones de deportistas. Más allá de sus logros deportivos, Carolina Marín también representa los valores que promueve la Real Orden del Mérito Deportivo: el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia, destacando su capacidad para sobreponerse a graves lesiones y regresar a la élite.

De hecho, su trayectoria constituye para el Ejecutivo uno de los ejemplos más destacados de resiliencia en el deporte contemporáneo. Marín se proclamó campeona olímpica en Río de Janeiro de 2016 y conquistó tres Campeonatos del Mundo (2014, 2015 y 2018) y siete Campeonatos de Europa (2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 y 2024).

Asimismo, ganó en dos ocasiones el prestigioso 'All England' (2015 y 2024). Además, alcanzó el número uno del ranking mundial y consiguió 39 títulos internacionales. Entre ellos, siete torneos de categoría Superseries.

En 2014 se convirtió en la primera jugadora no asiática en conquistar un Campeonato del Mundo, un hito histórico que consolidó al bádminton español en la élite internacional y que, posteriormente, refrendó con dos nuevos oros mundialistas.

A lo largo de su carrera, Marín ha recibido numerosos reconocimientos, entre los que destacan el Premio Princesa de Asturias de los Deportes (2024), la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo (2016) y el Premio Nacional del Deporte 'Reina Letizia' (2014).

"Con la concesión de la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, el Gobierno de España expresa el reconocimiento de toda la sociedad a una deportista que ha engrandecido el nombre de nuestro país a través de sus éxitos y que ha sido ejemplar, dentro y fuera de la pista. Y es que Carolina Marín es, sin duda, un ejemplo de cómo el talento, el trabajo y la determinación pueden derribar barreras y abrir nuevos caminos para las generaciones futuras", destacó el ministerio de Deportes en un comunicado.

Con la concesión de la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, Carolina Marín se une a una lista en la que figuran otros deportistas como Pau Gasol, Rafa Nadal, Blanca Fernández-Ochoa, Andrés Iniesta, Teresa Perales, Arantxa Sánchez-Vicario, Carlos Sáinz o Miguel Induráin, entre otros.