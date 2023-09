Carolina Marín supera un duro estreno en el Abierto de Hong Kong

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La onubense Carolina Marín superó a la taiwanesa Lin Hsiang Ti con un trabajada victoria en tres sets (21-9, 14-21 y 21-14) un duro estreno en el Abierto de Hong Kong, en un duelo en el que la número cinco del ránking mundial no tuvo buenas sensaciones, pero supo neutralizar las dudas del segundo parcial.

Inmersa en plena gira asiática del circuito mundial BWF World Tour, la jugadora española no tuvo un debut plácido en Hong Kong, donde Lin Hsiang Ti le puso en apuros en el segundo set, después de una primera manga en la que Marín arrolló a su rival (21-9), llevando la iniciativa y marcando el ritmo en todo momento. y 21-14).

La onubense, que venía de caer en cuartos de final del Abierto de China, también arrancó bien el segundo set, pero la taiwanesa reaccionó con un parcial de 0-6 a mitad del juego que supo defender hasta el final de la segunda manga (14-21).

Marín comprobó que siempre el primer partido en un torneo es complicado y, aunque sin adaptarse completamente a las condiciones de la pista pero refugiándose en su estatus, la española recuperó el control y selló, devolviéndole el golpe (21-14), su pase para los octavos de final del Abierto de Hong Kong.

"Primer paso dado, contenta por la victoria, a pesar de no encontrarme muy bien en la pista, me paraba mucho, el control del aire en los dos lados ha sido bastante importante. Las sensaciones no han sido muy buenas, hay que acostumbrarse al nuevo pabellón, nuevas pistas, nuevas condiciones. Analizaremos para seguir mejorando como siempre, mañana vamos a por más", valoró la jugadora en declaraciones compartidas por la Federación Española de Bádminton.

Así, Marín, tercera cabeza de serie, avanza a octavos del torneo, ronda en la que se enfrentará a la alemana Yvonne Li, que superó a la india Aakarshi Kashyap en dos sets (21-18 y 21-10).