Carolina Marín: "Esta victoria es muy importante y me da confianza para enfrentarme a las de primer nivel"

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española Carolina Marín dejó claro que tenía que "seguir luchando" pese a que se vio con cuatro puntos de partido en contra en su duelo de octavos de final del Mundial de Bádminton de Tokio ante la china Heng Bi Jiao, ante la que terminó logrando una victoria "muy importante" y que le da "confianza" para medirse a las rivales "de primer nivel".

"Apreté mucho para seguir luchando hasta el final. Ella estaba mandando en el tercer juego y pero cuando estaba arriba 20-16, me dije 'Tienes cuatro puntos para llegar a 20 y tienes que seguir luchando'. Quería demostrarle que quería ganar", aseguró Marín tras el partido en declaraciones recogidas por la web de la Federación Mundial.

La onubense reconoció estar "feliz de jugar este tipo de partidos". "Este tipo de victoria es realmente importante para mí porque tras estar fuera más de un año y tener dos lesiones graves, tu confianza no está en lo más alto, pero obtener esta victoria es muy importante y me da confianza para enfrentarme a otras jugadoras de primer nivel", celebró.

Además, no esconde que "es muy difícil superar una lesión para una jugadora 'top'". "Pero cuando tienes dos lesiones graves y estás fuera del circuito durante mucho tiempo, es muy duro para tu cuerpo, sobre todo mentalmente", admitió.

"Estar fuera por más de un año y no poder jugar este tipo de juego contra las mejores jugadoras, provoca que a veces tu confianza no sea alta, pero esta victoria de hoy me da confianza", sentenció la triple campeona del mundo.