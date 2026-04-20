La Cátedra del Deporte de la UPV ofrece 7 becas para deportistas de élite en el Máster de Gestión Deportiva

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra del Deporte de la Universitat Politécnica de Valencia ha lanzado una nueva convocatoria de siete becas para cursar el Máster de Formación Permanente en Organización, Gestión y Administración de Entidades Deportivas durante el curso 2026-2027.

Esta iniciativa busca facilitar que los deportistas de alto nivel y alto rendimiento den el salto de la competición a la gestión profesional de organizaciones deportivas. De las siete becas convocadas, dos cubrirán el cien por cien del precio de la matrícula y cinco, el 50 por ciento, lo que supone una ayuda económica significativa para deportistas en activo que desean prepararse para su futuro profesional.

Las ayudas están dirigidas a deportistas reconocidos oficialmente como Deportistas de Alto Nivel (DAN) y Deportistas de Alto Rendimiento (DAR), en categorías A, B y C, así como a profesionales del ámbito deportivo interesados en especializarse en gestión deportiva.

El Máster de Formación Permanente en Organización, Gestión y Administración de Entidades Deportivas de la UPV es un programa de referencia en el ámbito de la gestión de empresas deportivas, con una larga trayectoria formando a deportistas de élite, entrenadores y profesionales del sector que han decidido orientar su carrera hacia la dirección y administración de clubes, federaciones, eventos y proyectos deportivos.

El título combina formación práctica y aplicada, profesorado con experiencia profesional y la posibilidad de realizar prácticas en entidades deportivas, lo que favorece la inserción laboral en el sector. En ediciones anteriores, deportistas de primer nivel han confiado en este programa para preparar su transición más allá de la competición, contribuyendo a consolidar una red de alumnivinculada al deporte profesional y a la gestión deportiva. Entre los nombres destacados aparecen Hugo Duro, Elisa Aguilar, Nerea Martí, Pablo Andújar, Sugoi Uriarte o Manu García.

La evaluación de las candidaturas tendrá en cuenta principalmente el currículum profesional y deportivo, la experiencia en el sector deportivo y el expediente académico. El objetivo es seleccionar a deportistas con proyección en la gestión deportiva y con interés real en liderar proyectos, clubes y entidades del sector.