La CELAD participa en la reunión del Comité de Aprobación del Fondo de la UNESCO y en trabajos del Bureau de la COP10

La CELAD participa en la reunión del Comité de Aprobación del Fondo de la UNESCO y en los trabajos del Bureau de la COP10 - CELAD

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), Carlos Peralta, participó el miércoles en la reunión del Comité de Aprobación del Fondo para la Eliminación del Dopaje en el Deporte, así como en los trabajos del Bureau de la COP10, que se celebraron el jueves en la sede de la UNESCO en París.

El Comité de Aprobación del Fondo se encarga de supervisar la asignación de los recursos del Fondo y de evaluar y aprobar los proyectos internacionales destinados a reforzar la lucha contra el dopaje en el ámbito global, incluyendo iniciativas de educación, desarrollo de capacidades y asesoramiento a los Estados Parte.

Durante la reunión se abordaron cuestiones estratégicas clave para el futuro del Fondo y de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte. Entre ellas, la aprobación del plan de trabajo del Comité hasta la COP11, que contempla, entre otras funciones, la supervisión de la asignación de fondos, el impulso de la movilización de recursos -incluida la promoción de contribuciones mínimas del 1% por parte de los Estados- y el refuerzo de la visibilidad y cooperación internacional en materia de integridad deportiva.

En el ámbito de proyectos, el Comité revisó el estado de implementación de las iniciativas aprobadas en 2025, centradas principalmente en el fortalecimiento de capacidades, la educación y el desarrollo de marcos normativos en distintos países, así como el lanzamiento de nuevas convocatorias para 2026.

La reunión también permitió avanzar en el desarrollo de la futura Estrategia Operativa del Fondo para el periodo 2026-2031, actualmente en elaboración, que se articulará en torno a tres ejes principales: el refuerzo de la implementación de la Convención, la mejora de la gobernanza y sostenibilidad financiera del Fondo, y la ampliación de alianzas estratégicas para incrementar su impacto.

Peralta confirmó durante su intervención el respaldo de España al plan de gasto propuesto para 2026, y señaló que "logra un equilibrio adecuado entre la priorización estratégica y una gestión financiera prudente". También valoró positivamente la definición de límites máximos por actividad, que aportan "claridad y previsibilidad en la implementación", así como el mantenimiento de una reserva mínima como muestra de una gestión responsable de los recursos.

El director de la CELAD apoyó además la revisión periódica del plan en función de los recursos movilizados, al considerar que permitirá adaptar la actuación del Comité a las necesidades cambiantes garantizando la transparencia en la asignación de fondos.

En el marco de los trabajos del Bureau de la COP10, se continuó el análisis del documento marco sobre las funciones y responsabilidades de las autoridades públicas, orientado a clarificar el papel de los Estados Parte en ámbitos clave como la coordinación institucional, el desarrollo normativo, la educación y la prevención del dopaje, así como la cooperación internacional.