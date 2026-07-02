La CELAD refuerza su liderazgo en la lucha internacional contra el dopaje en las reuniones de la UNESCO en Bakú

El presidente de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, Carlos Peralta, en los encuentros internacionales organizados por la Convención Internacional contra el Dopaje de la UNESCO. - CELAD

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), Carlos Peralta, participó en los encuentros internacionales organizados por la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte de la UNESCO en Bakú (Azerbaiyán), que concluyeron este jueves, donde se abordaron las estrategias para reforzar la cooperación internacional y el desarrollo de políticas de deporte limpio, según un comunicado.

Peralta compartió la experiencia española en el desarrollo de un sistema nacional de lucha contra el dopaje basado en la cooperación institucional, la educación y la protección de la salud de los deportistas, en el foro Clean Sport in Action Forum 2026, junto a representantes de la Agencia Nacional Antidopaje de Austria, del Ministerio de Deportes de Turquía y de la Federación Rusa y la UNESCO.

Además, el presidente de la CELAD colaboró en el análisis de las solicitudes presentadas en la convocatoria de 2026, el estado de ejecución de los proyectos financiados anteriormente, la situación financiera del Fondo y la futura estrategia operativa para el periodo 2026-2031, junto al Comité de Aprobación del Fondo para la Eliminación del Dopaje en el Deporte de la UNESCO.

Asimismo la CELAD reforzó el compromiso de España en el desarrollo de programas de educación y prevención, y la promoción de un deporte "limpio, íntegro y respetuoso" con los valores del juego en la décima Conferencia de las Partes (COP10) de la Convención Internacional contra el Dopaje del Deporte en la clausura de estos encuentros.