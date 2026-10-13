Chevi Guzmán, Marcos Arias y Sofía Álvarez suman tres medallas más para España en los World Skate Games

El velocista Chevi Guzmán disputando la prueba de 500 metros sprint en los Juegos Mundiales de Patinaje de Asunción - PRENSA RFEP

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El velocista español Chevi Guzmán se colgó la medalla de plata en los 500 metros sprint, mientras que Marcos Arias y Sofía Álvarez conquistaron el oro y la plata, respectivamente, en categoría júnior de alpino en línea combinada, elevando a 29 los metales para España en los World Skate Games que se están disputando en Asunción (Paraguay).

Según informó la Real Federación Española de Patinaje (RFEP), el velocista Chevi Guzmán se proclamó subcampeón del mundo de los 500 metros sprint y sumó su segunda presea de plata del campeonato, tras la obtenida en los 200 metros Dual Time Trial. Este nuevo metal supone la tercera medalla para la delegación española de patinaje de velocidad.

Asimismo, Marcos Arias se convirtió en campeón del mundo júnior de alpino en línea tras firmar una gran actuación en unas condiciones marcadas por la lluvia. El leonés sumó su segundo metal en Asunción, después del bronce alcanzado en slalom gigante. Además, Sofía Álvarez volvió a subir al podio al conquistar su segunda medalla de plata en la categoría júnior femenina.

Con estos resultados, el alpino en línea español alcanza las seis medallas, y se eleva a 29 el medallero del equipo español, con 9 oros, 13 platas y 7 bronces en estos Juegos Mundiales de Patinaje

Además, las parejas españolas de patinaje artístico han cerrado su participación en el Campeonato del Mundo. En danza sénior, Júlia Rodríguez y Alejandro Ríos han terminado en décima posición, mientras que en categoría júnior Daniela Ruiz e Iván Alonso han finalizado en cuarta posición, quedándose a solo 17 centésimas del podio. En parejas artístico, Marta Blanco y Adrián Blanco han cerrado su participación con una cuarta posición, también muy cerca de las posiciones de medalla.

Por su parte, la selección española absoluta masculina de hochey patines se estrenó de la mejor forma posible en estos Juegos Mundiales de Patinajes, con una victoria frente a Italia (3-2). En el debut del combinado español, su capitán, Pau Bargalló, fue el gran protagonista al firmar un 'hat-trick' que permitió al combinado nacional sumar sus primeros tres puntos en la fase de grupos.

En hockey línea, la selección española júnior femenina mantiene su pleno de victorias en la defensa del título al imponerse de manera contundente a Argentina (10-0) en su segunda fecha. Con este nuevo triunfo, las actuales campeonas del mundo se han asegurado matemáticamente la primera posición del grupo antes de disputar su último compromiso de la primera fase.