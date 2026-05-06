El Circuit de Barcelona-Catalunya cierra 2025 con récord de actividad y 46 millones de ingresos

El Circuit de Barcelona-Catalunya en 2026 - FIRA CIRCUIT

BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Circuit de Barcelona-Catalunya cerró el ejercicio 2025 con un récord de actividad y unos ingresos de 46 millones de euros, un 7 por ciento más que el año anterior, en el primer año completo con Fira de Barcelona al frente de la gestión, a través de la sociedad Fira Circuit, y prevé crecer todavía más en este 2026.

Las cuentas reflejan un incremento de tres millones respecto a 2024 y un resultado antes de impuestos de 2,7 millones de euros, además del pago de un canon de 11,5 millones a Circuits de Catalunya por el arrendamiento de las instalaciones, por encima de los nueve millones previstos inicialmente.

El balance del ejercicio confirma, según la entidad, el impulso a la diversificación de la actividad desde la llegada de Fira, con una ocupación del 94% -la más alta de la última década- tras 343 días de actividad y más de 650.000 visitantes.

Y de cara a 2026, el recinto prevé seguir creciendo en ingresos y actividad, con un calendario que incluye 13 carreras y grandes citas como el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, que se celebrará en menos de dos semanas, el Gran Premio de España de Fórmula 1 del 12 al 14 de junio, las European Le Mans Series o las 24 horas de automovilismo y motociclismo. Además, como novedad, acogerá por primera vez la Ferrari Finali Mondiali.

El presidente del Consejo de Administración de Fira de Barcelona y de Fira Circuit, Pau Relat, destacó que los resultados "confirman el gran trabajo realizado en la gestión de una infraestructura estratégica" y apuntó a la ambición de reforzar su papel como motor económico y social.

Por su parte, el director general de Fira, Constantí Serrallonga, subrayó la apuesta por optimizar el recinto y avanzar hacia la "excelencia, la modernización, la innovación y la sostenibilidad".

En cuanto a la actividad de 2025, las competiciones deportivas supusieron 106 jornadas, cerca de un tercio del total, con grandes eventos como la Fórmula 1, MotoGP o las European Le Mans Series, mientras que el resto correspondió a entrenamientos, eventos corporativos, conciertos o rodajes, evidenciando la polivalencia del circuito.

El evento más multitudinario fue el Gran Premio de España de Fórmula 1, con más de 300.000 asistentes, seguido del Gran Premio de Cataluña de MotoGP, con cerca de 190.000 espectadores.

En la línea de diversificación, el recinto acogió eventos como el Afterlife Festival de música electrónica y más de una veintena de actividades corporativas, además de impulsar nuevos proyectos como CircuitX, en colaboración con GSMA y Mobile World Capital Barcelona, orientado a la innovación y la conectividad aplicada a grandes eventos.

Asimismo, el circuito amplió sus instalaciones con espacios como el Garden Club, mantuvo su apuesta por la sostenibilidad -recuperando el liderato en el índice internacional Sustainable Circuits Index- y participó en iniciativas solidarias.

El director general de Fira Circuit, Ignasi Armengol, destacó que el objetivo es "seguir creciendo no solo en número de competiciones sino también en la ampliación y tipología de actividades", consolidando el recinto como referencia internacional más allá del motor.