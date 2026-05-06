El Circuit Ricardo Tormo y la VIU presentan la primera cátedra de España sobre salud y seguridad en el motor. - CIRCUIT RICARDO TORMO

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Circuit Ricardo Tormo y la Universidad Internacional de Valencia han presentado este miércoles en las instalaciones de Cheste la 'Cátedra Motorsport: Seguridad Vial, Rendimiento y Salud en el Deporte de Motor', una iniciativa, pionera en España por sus características, que busca transformar los datos obtenidos en la pista en investigaciones científicas que generen nuevos avances y protocolos de salud y seguridad para pilotos y equipos.

La rectora de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), Eva Mª Giner Larza, destacó que esta colaboración entre la investigación académica y el deporte de élite "mejorará el rendimiento deportivo" y tendrá "un impacto positivo en la sociedad". Según manifestó la rectora, el proyecto permitirá abordar "de forma multidisciplinar" aspectos como "la atención médica de urgencia, la salud mental y la reacción física de los pilotos" ante la conducción deportiva.

Por su parte, el director del Circuit Ricardo Tormo, Nicolás Collado, señaló que la cátedra sitúa a ambas instituciones como "referentes en el mundo del motor" y dota a la Comunitat Valenciana de un órgano de prestigio para "atraer inversión en I+D". El director afirmó que el objetivo es convertir este ecosistema en un centro de investigación de campo único en Europa, sirviendo "no como una meta, sino como un punto de salida" para el conocimiento científico.

A la presentación asistieron la piloto Nerea Martí, quien indicó que la cátedra puede "aportar soluciones" a retos pendientes relacionados con la salud física, mental y social de los deportistas de alto rendimiento. Asimismo, el director general de Deporte de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera, valoró positivamente el modelo de transferencia de conocimiento de la iniciativa, indicando que el Circuit es una de las instalaciones "más innovadoras por su arraigo y su impacto económico".

El equipo directivo de la cátedra, formado por el Dr. Vicente Gea y Bernardo Bonet, subrayaron su deseo de posicionar este organismo como un "referente internacional" en formación vinculada a "la seguridad y el rendimiento". "La Cátedra Motorsport ha nacido para conectar el conocimiento de vanguardia de la VIU con la dinámica de alta intensidad de la competición, desarrollando actividades de prevención y rehabilitación que mejoren la seguridad de las personas", concluyeron.