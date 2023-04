El Circuito Nacional de Voléy Playa 2023 constará de ocho pruebas entre abril y junio

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Circuito Nacional de Vóley Playa presentó este viernes en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) su edición para 2023, que constará de total de ocho pruebas y que dará comienzo la semana que viene en Ciutadella (Menorca).

La competición dará inicio entre el 28 y el 30 de abril en la isla balear, que además albergará las Copas del Rey y la Reina, y finalizará del 12 al 15 de octubre en Madrid. Entre medias pasará por Menorca, Canet d'en Berenguer (Valencia), Fuenlabrada (Madrid), Ribadesella (Asturias), que será la primera prueba de tres estrellas del curso, las gallegas de Cedeira y A Coruña, y Fuengirola (Málaga), que será sede del Campeonato de España.

De todos modos, la temporada del circuito no está todavía completa y, como adelantó el presidente de la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB), Agustín Martín, está "casi cerrada" una novena prueba en Cartagena.

El dirigente también hizo hincapié en la paridad de géneros que impera en el circuito, tanto a nivel deportivo como de premios. "En todas las pruebas están equiparados los premios entre hombres y mujeres, algo que se ha hecho desde el año 2004, por eso mismo, estamos muy orgullosos de que la igualdad sea una nota características de nuestro deporte", subrayó.

Agustín Martín destacó el buen momento que vive su deporte y el aumento de licencias. "Hace mucho tiempo que el voleibol dejó de ser minoritario. Ahora mismo es uno de los deportes con mayor número de practicantes", añadió.

Por su parte, el presidente del CSD, José Manuel Franco, agradeció a las empresas e instituciones su apuesta por el circuito por lo importante que es "la colaboración entre los sectores públicos y privados", algo que considera "vital" para poder realizar todas estas competiciones.

En representación de los participantes habló Ángela Lobato, que mostró el descontento que viven con la instituciones y las dificultades que tienen por delante para seguir compitiendo a nivel internacional. "Al quedarse fuera de los programas de tutela internacional, no podremos continuar con la preparación y tendremos imposible acceder a los

compromisos internacionales si esta situación no se remedia" perderá si quien puede ayudar no lo hace", concluyó la actual campeona de España.