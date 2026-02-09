Archivo - El clásico Slam de Joma se reinventa en versión 'foot shape' para transformar la manera de sentir el pádel. - JOMA - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La marca española de equipamiento deportivo Joma presenta las 'Slam Foot Shape', la nueva versión de su icónica zapatilla de pádel Slam que evoluciona hacia una propuesta que ofrece una mayor conexión con la pista, libertad de movimiento y una pisada más natural que potencia cada golpe.

La colección se completa con un 'look' exclusivo de Joma Pádel, que combina funcionalidad y tendencia. Prendas técnicas y versátiles acompañan al jugador en cada movimiento, aportando estilo tanto dentro como fuera de la pista.

Esta propuesta integrada convierte el pádel en un escenario donde moda y deporte se encuentran de forma natural, reforzando la visión de Joma como una marca que trata de innovar tanto en calzado como en textil para ofrecer una experiencia completa.

Gracias a la adaptación 'foot shape' del modelo Slam, diseñado respetando la anatomía natural del pie, se trata de conseguir una mayor estabilidad, comodidad y menor fatiga durante el juego. El diseño está pensado tanto para quienes desean iniciarse en el movimiento 'foot shape' como para aquellos que ya han comenzado su transición.

Su 'upper' técnico y transpirable está elaborado con 'mesh' de alta durabilidad que asegura el ajuste y un rendimiento óptimo en cada movimiento, los refuerzos termosellados protegen las zonas más sensibles del pie y su plantilla antibacteriana previene el mal olor y absorbe el sudor rápidamente.

La horma 'foot shape' con puntera espaciosa proporciona mayor superficie y libertad para los dedos, la suela de phylon y caucho con drop de 4 mm mejora la agilidad, reduce el riesgo de lesiones y permite una ejecución más precisa de movimientos técnicos, y su pieza estabilizadora aporta seguridad adicional sin comprometer la libertad de movimiento.

La nueva versión de la zapatilla de pádel Slam de Joma llega acompañada de una colección de equipamiento de pádel que combina comodidad y tendencia en cada partido. Esta propuesta es ideal para quienes quieren brillar tanto dentro como fuera de la pista, con prendas que integran las últimas tendencias de moda y las tecnologías más innovadoras.

La colección une tejidos técnicos y transpirables con cortes contemporáneos y versátiles, ofreciendo una propuesta completa que refuerza la experiencia Foot Shape y acompaña al jugador en cada movimiento. Este look encaja con el modelo Slam Foot Shape de Joma, creando outfits modernos que transmiten estilo y funcionalidad.