Claudia Peña, mejor jugadora española del año de Rugby XV

La jugadora española de rugby Claudia Peña. - RFER

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La catalana Claudia Peña ha sido escogida como Mejor Jugadora del Año de Rugby XV en los Premios de la Real Federación Española de Rugby (RFER) 2025, repitiendo el galardón que también ganó el año pasado, según un comunicado de la entidad.

Así, Peña se consolida como una de las figuras más brillantes del rugby femenino español. Con apenas 21 años, ha firmado otra campaña sobresaliente a nivel internacional y de clubes, siendo una pieza clave tanto en 'Las Leonas' como en la Premiership Women's Rugby con Harlequins Women inglés.

Peña debutó con la selección española femenina de rugby XV en febrero de 2022 frente a Rusia, convirtiéndose en ese momento en la jugadora más joven en hacerlo como titular. Desde entonces ha acumulado casi 30 internacionalidades con España, una progresión que la ha llevado a liderar la línea de tres cuartos del equipo nacional en los principales torneos del calendario internacional.

Durante la temporada 2025, ha sido una figura destacada en la defensa del título europeo de 'Las Leonas' y en el Mundial celebrado en Inglaterra, aportando "carácter, talento y una madurez competitiva" que la RFER ha vuelto a reconocer con el galardón más importante del rugby XV femenino nacional.

"Con este nuevo reconocimiento, Peña continúa forjando una trayectoria meteórica que la sitúa entre las líderes indiscutibles del rugby español, y todo apunta a que seguirá marcando el paso en un deporte que ella misma ayuda a visibilizar y elevar cada temporada", destacó la federación en su comunicado.