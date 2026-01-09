El COE arranca la semana que viene una nueva edición de su campaña educativa 'Todos Olímpicos'

Alejandro Blanco con los embajadores del programa 'Todos Olímpicos' - COE

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

'Todos Olímpicos', la campaña educativa impulsada por el Comité Olímpico Español (COE), se prepara ya para arrancar la semana que viene su decimoctava edición para difundir los valores del deporte y del olimpismo entre los colegios de España, según informó este viernes el COE.

Esta iniciativa, que comenzó en 2008 en la Comunidad de Madrid, ha ido creciendo de manera exponencial y actualmente se desarrolla también en los centros educativos de la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Andalucía, Murcia y Canarias, recordó el organismo.

'Todos Olímpicos' consiste en una presentación enfocada a alumnos de Cuarto, Quinto y Sexto de Primaria, "donde se les ofrece de manera didáctica, interactiva y práctica las experiencias deportivas y personales de deportistas de élite y olímpicos, se les transmiten los valores del olimpismo y del deporte, como la igualdad, el respeto, la superación, el esfuerzo y la constancia, y se les enseña cómo tener hábitos saludables además de la historia de los Juegos Olímpicos y del Equipo Olímpico Español".

A lo largo de las 16 ediciones anteriores, la campaña ha visitado más de 5.800 centros educativos, realizando la actividad más de 400.000 niños. En la presente edición, que arrancará el 12 de enero y se alargará hasta el 5 de junio, está previsto que acuda a 611 centros y que más de 40.000 niños disfruten de esta actividad.

Como novedad para este 2026, el COE indicó que se pondrá en marcha una segunda vertiente en Madrid en colaboración con la Universidad Católica San Antonio de Murcia, que recorrerá los centros educativos próximos al recién inaugurado campus UCAM-COE, especializado en nutrición, deporte y salud.

Los 15 deportistas encargados de impartir estas conferencias en los diferentes colegios serán la luchadora Marina Rueda y el judoca David Moronta, en Madrid, la esquiadora Rocío Delgado y la futbolista Marta Nuño, en la zona del campus UCAM-COE; el tirador Javier García y la gimnasta Sara Moreno, en la Comunidad Valenciana; el triatleta Cesc Godoy, en Canarias; la nadadora Laura López y el jugador de balonmano Óscar Perales, en Castilla y León; el piragüista Adrián Ruiz y la luchadora Cristina Casas, en Murcia; así como el atleta Manuel Moreno, el piragüista Jaime Martínez, la jugadora de rugby María del Mar Pérez y el orientador Alejandro Aguilar en Andalucía. Además, la campaña también se extenderá a Extremadura a partir de marzo.

Esta iniciativa cuenta también con el patrocinio de la Junta de Andalucía, la Comunidad de Madrid, la Fundación DISA, la Generalitat Valenciana, la UCAM, la Junta de Castilla y León y Fundación Jóvenes y Deporte Junta de Extremadura.

ENTREGA DE LOS TÍTULO DEL MÁSTER DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO

Por otro lado, Alejandro Blanco, junto a Ricardo Leiva, director de Deportes del COE; Lourdes Meroño, directora académica del Máster y Decana de la Facultad de Deporte de la UCAM; y Juan José González Badillo, jefe de Estudios, hizo entrega este viernes del diploma que acredita la obtención del título del Máster de Alto Rendimiento Deportivo a los alumnos de las promociones XXX.

Tras dos años de formación y la entrega de un trabajo de fin de Master, los 50 estudiantes que han logrado superar todas las pruebas han recibido el justo reconocimiento a su esfuerzo y dedicación. En este sentido, Blanco ensalzó el magnífico nivel de los alumnos de esta promoción, que entran a formar parte del selecto grupo de entrenadores que están contribuyendo con sus servicios al desarrollo del deporte de alto rendimiento español.

El Máster en Alto Rendimiento Deportivo que organiza el Comité Olímpico Español en colaboración con la Universidad Católica San Antonio de Murcia se ha convertido en un referente internacional en el ámbito de la alta competición deportiva, siendo un total de 2719 alumnos los que ya han cursado esta formación.