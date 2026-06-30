El COE homenajea a los medallistas y diplomas de Atlanta'96: "Seguís siendo héroes para la sociedad española"

Foto de familia del equipo olímpico español en el homenaje a los deportistas de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 en la sede del Comité Olímpico Español. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Comité Olímpico Español (COE) ha homenajeado este martes a los deportistas y medallistas españoles en los Juegos Olímpicos de Atlanta'96, en los que la delegación nacional compuesta por 292 deportistas cosechó cinco oros, seis platas y seis bronces, junto a 36 diplomas, y quienes, según el presidente de dicho organismo, Alejandro Blanco, siguen siendo "héroes para la sociedad española" porque compitieron "sin complejos".

Al acto acudieron, entre otros, los campeones olímpicos en aquella edición, el ciclista Miguel Induráin, en la crono; las gimnastas de rítmica Nuria Cabanillas, Estela Giménez y Tania Lamarca; y los regatistas José Luis 'Pepote' Ballester, Natalia Vía-Dufresne, Fernando León y Theresa Zabell. Asimismo, el waterpolista Pedro García Aguado.

Igualmente, los subcampeones olímpicos, el atleta Fermín Cacho, en 1.500 metros, los jugadores de hockey sobre hierba Ignacio Cobos, Víctor Puyol y Pablo Usoz, que portaron una camiseta con el lema 'Dina 35' en homenaje al jugador Pau Dinares, fallecido por cáncer, y la extenista Arantxa Sánchez Vicario.

Los exjugadores de balonmano Rafa Guijosa, Demetrio Lojano, Iñaki Urdangarin y Alberto Urdiales encabezaron la representación de los medallistas de bronce junto al exmarchador Valentín Massana y Arantxa Sánchez Vicario, que subió al podio también en el cuadro de dobles femenino. A la vez, se reconoció a todos los deportistas españoles que consiguieron el diploma olímpico.

Tras la entrega de las distinciones, el presidente del COE, Alejandro Blanco, expresó su "orgullo" por el papel de los deportistas nacionales en Atlanta'96. "Con el paso del tiempo te das cuenta de lo que fue Atlanta 1996. Después de 30 años, seguís siendo héroes del deporte español. Los resultados se quedan en Atlanta y son vuestros, pero los recuerdos de Atlanta son de todos y no se borrarán por mucho que pase el tiempo. Sois auténtico orgullo", afirmó.

También el presidente de la Real Federación Española de Hípica, Javier Revuelta, recordó el espíritu y la emoción de aquella generación. "Parece que fue ayer cuando caminamos juntos por Atlanta, pero ya han pasado 30 años. No puedo evitar que me invadan los recuerdos y las emociones. He visto a los mismos jóvenes que os dejésteis el corazón en los Juegos. La llama olímpica que se encendió en Atlanta nunca se apagará", concluyó.